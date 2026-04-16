Новости Боевые действия на Харьковщине
2 506 29

Российские военные заблокированы в центре Купянска - продолжаются попытки прорыва, - Трегубов

Ситуация под Купянском

В Купянске в подвалах разрушенной больницы находится группа российских военных. Армия РФ активно пытается прорваться в город, но безрезультатно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Скорее всего, где-то 10 человек. В условиях, непосредственно, в центре города, в подвалах, в руинах городской больницы", - отметил он.

По его словам, россияне продолжают попытки проникновения в Купянск, однако пока безуспешно.

"Россияне активно пытаются проникнуть в Купянск, инфильтрацию в город они активно пытаются проводить с северного направления. И наступают на непосредственно соседние населенные пункты, но пока без больших успехов для себя", - отметил Трегубов.

Вместе с тем он отметил, что все эти попытки безуспешны, но очень активны.

"И они сейчас, скажем так, до самого города не доходят. Но вот населенным пунктам вокруг него угрожают. Особенно если мы говорим о восточном направлении, левом берегу реки Оскол, там россияне сильно усилили давление в сторону прилегающих небольших сел, не до самого Купянска. Там они активно пытаются прорваться, и приходится прилагать определенные усилия, чтобы отражать эти атаки", - подытожил офицер.

Что предшествовало?

На днях Трегубов сообщал, что российские войска активизировали штурмы вблизи Купянска, пытаясь выбить украинские силы и создать условия для наступления с севера.

Топ комментарии
Просто жах якийсь.
Не кажіть про це Путлеру, ще руки на себе накладе.
16.04.2026 12:02 Ответить
Немає чим по них їбанути? - шоб не мучились
А нащо ? Нехай мучаються, раз вийти не можуть. Нащим бійцям вони не заважать.
16.04.2026 12:08 Ответить
Це ще як подивитись "нет заважають".. Залишати в тилу недобитків - не сама гарна ідея.
16.04.2026 12:31 Ответить
Щур у клітці-заважає чи ні ? Допоки клітка закрита-він ніякої шкоди фізично зробити не може, тому що не може ні до чого дотягнутися. І ці в підвалі сидять і нічого не можуть зробити, хіба що носа на секунду висунути за пляшкою води чи тушонкою, та за акумами, які їм скидають їх бомбери. А далі-назад у пітьму. Витрачати на 10 хробаків якусь GBU, наражаючи пілотів на небезпеку збиття ППО-сенсу немає. Ризикувати нашими штурмовиками під ворожими дронами-тим паче.
16.04.2026 13:02 Ответить
Не исключаю, что их не добивают специально. Держат в качестве приманки. Эти остатки в России возведены в ранг героев. Кацапы во что не стало пытается их освободить. получается отличная охота на живца.
16.04.2026 12:43 Ответить
Як варіант.
16.04.2026 13:03 Ответить
Так лікарню, в який рашисти ховалися, в результаті знищили. Кілька вціліли у підвалах...
16.04.2026 12:28 Ответить
Влітку скажуть, що центр Куп'янська утримує один кацап. Він важко поранений, осліп і оглух. Тому не може здатися. Ситуація контрольована. Операція зі звільнення міста успішно триває.
16.04.2026 12:28 Ответить
Нічого ви там в Куп'янську не утримуєте. Сидять в підвалах кілька окупантів московських і не висовуються.
16.04.2026 12:29 Ответить
Ти то звідки знаєш? Постійно йдуть спроби інфільтрації кацапів з лівого берега Оскола.
16.04.2026 12:44 Ответить
Трегубов мабудь вже замахався спростовувати ті заяви.
16.04.2026 12:23 Ответить
Найцікавіше, що і самі кацапи казали, що їх зачистили. У Казанського було при вий воєнкорів їх через це...
16.04.2026 12:32 Ответить
а напалмом не пробували??
16.04.2026 12:09 Ответить
Краще дустом!
16.04.2026 13:09 Ответить
Та вже ніби всіх там придушили(Знову?(((
16.04.2026 12:11 Ответить
це ж було вже.
16.04.2026 12:11 Ответить
так це у параллельній свідомісті.
16.04.2026 12:21 Ответить
Хофман у шоцi.
16.04.2026 12:22 Ответить
Поки Купянськ не очистять від **********, єрмак з міндічем, не зможуть прибути до суду!!! Вони, мабуть у Купянську з окупантами …
16.04.2026 12:30 Ответить
РУСо СВИНО РАШИСТО, РАША ФАШИСТО, СДАВАЙТЕСЬ!
СОУ гарантуєть вам життя, і не в вашому хліву а в комфортабельних еамерах.
16.04.2026 12:33 Ответить
Знову цього клоуна випустили розказати про "росіян, заблокованих в центрі Куп'янська". Місяці три він не з'являвся з цією потрясаючою новиною. І ось знову.
16.04.2026 12:50 Ответить
газом нада
16.04.2026 12:55 Ответить
Сколько будем это слушать, год, два, десять? Ну хоть бы молчали и не позорили сами себя.
16.04.2026 13:00 Ответить
Більшість посполитих не тримають в голові події минулого тижня. Їх тра годувати якимись переможними новинами...
Ця підбадьорююча новина для них
16.04.2026 13:06 Ответить
шо опять ???? кто писдддддит ???(((
16.04.2026 13:17 Ответить
народ , нас уже ДАВНО слили московии !!! готовтесь к партизанской войне (((
16.04.2026 13:19 Ответить
 
 