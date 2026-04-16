Российские военные заблокированы в центре Купянска - продолжаются попытки прорыва, - Трегубов

В Купянске в подвалах разрушенной больницы находится группа российских военных. Армия РФ активно пытается прорваться в город, но безрезультатно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Скорее всего, где-то 10 человек. В условиях, непосредственно, в центре города, в подвалах, в руинах городской больницы", - отметил он.

По его словам, россияне продолжают попытки проникновения в Купянск, однако пока безуспешно.

"Россияне активно пытаются проникнуть в Купянск, инфильтрацию в город они активно пытаются проводить с северного направления. И наступают на непосредственно соседние населенные пункты, но пока без больших успехов для себя", - отметил Трегубов.

Вместе с тем он отметил, что все эти попытки безуспешны, но очень активны.

"И они сейчас, скажем так, до самого города не доходят. Но вот населенным пунктам вокруг него угрожают. Особенно если мы говорим о восточном направлении, левом берегу реки Оскол, там россияне сильно усилили давление в сторону прилегающих небольших сел, не до самого Купянска. Там они активно пытаются прорваться, и приходится прилагать определенные усилия, чтобы отражать эти атаки", - подытожил офицер.

Что предшествовало?

На днях Трегубов сообщал, что российские войска активизировали штурмы вблизи Купянска, пытаясь выбить украинские силы и создать условия для наступления с севера.

