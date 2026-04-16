Російські військові заблоковані у центрі Куп’янська - тривають спроби прориву, - Трегубов

У Куп’янську в підвалах зруйнованої лікарні перебуває група російських військових. Армія РФ активно намагається прорватися до міста, але без успіху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Скоріше за все, десь 10 осіб. В умовах, безпосередньо, в центрі міста, у підвалах, в руїнах міської лікарні", - зазначив він.

За його словами, росіяни продовжують спроби проникнення до Куп’янська, однак наразі безуспішно.

"Росіяни активно намагаються проникнути в Куп'янськ, інфільтрації в місто вони активно намагаються проводити з північного напрямку. І заходи на безпосередньо сусідні населені пункти, але тим іншим зараз без великих успіхів для себе", - зазначив Трегубов.

Разом з тим він відзначив, що всі ці спроби неуспішні, але дуже активні.

"І вони зараз, скажімо так, до самого міста не доходять. Але от населеним пунктам довкола нього загрожують. особливо якщо ми говоримо про східний напрямок, лівий берег річки Оскіл, там росіяни сильно пожвавили тиск у бік прилеглих малих сіл, не до самого Куп'янська. Там вони активно намагаються туди прориватися і доводиться докладати певні зусилля для того, щоб ці атаки відбивати", - підсумував офіцер.

Що передувало?

Днями Трегубов повідомляв, що російські війська активізували штурми поблизу Куп’янська, намагаючись вибити українські сили та створити умови для наступу з півночі.

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