РФ не смогла создать буферную зону на границе, - ГПСУ

Несмотря на попытки продвижения, российские войска не смогли создать буферную зону. Наибольшая активность отмечается в Сумской и Харьковской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Хартия рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Планы РФ и их реализация

"Путин отмечал, что это около 20 км вдоль границы, но именно по территории Украины. Тем самым он планирует обезопасить приграничные районы России, чтобы Украина не наносила ударов. Но фактически достичь этих планов враг никак не может. Конечно, Россия, российские подразделения, имея задачу создать эту буферную зону, пытаются расширить зону контроля по линии границы, продвинуться вглубь территории нашего государства. Но существенных успехов у них нет", - сказал Демченко.

Наиболее напряженные направления

Представитель ГПСУ добавил, что наиболее активно российская армия давит на украинские позиции в Хотинской, Юнаковской, Краснопольской громадах Сумской области, а также в Золочевской и Волчанской в Харьковской области.

"Долгое время враг штурмует наши позиции в направлении населенного пункта Волчанск, в частности рядом – Волчанские Хутора. Но продвинуться не может. В январе враг бросил значительные силы в пределах Волчанской громады в направлении населенных пунктов Дигтярное, Нестерне, Круглое – задействуя именно пехотные группы, чтобы атаковать позиции, удерживаемые бригадой ГПС "Гарт", с целью прорвать и линию границы, и наши оборонительные порядки – и продвинуться вглубь Украины. Но в течение трех недель боев враг понес потери – 300 убитых, 300 раненых, и сейчас активность существенно уменьшилась", – рассказал спикер ГПСУ.

Накопления существенных резервов и подготовки к новым прорывам Государственная пограничная служба не наблюдает, говорит Демченко. По его словам, российская армия не прекращает попыток продвинуться вглубь Украины через границу, происходит ротация боевых подразделений РФ, но те силы, которые прибывают, – это скорее для восполнения потерь, для массированного удара их недостаточно.

