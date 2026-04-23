На Сумщині армія РФ не має значних успіхів, - ДПСУ

Сумщина: російські штурмові групи не досягають успіху

Російські штурмові групи активні на Сумщині, але не можуть досягти суттєвих результатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Активність штурмових груп противника, вони невеличкі за складом, але противник постійно направляє такі групи в бік нашого кордону саме для того, щоб спробувати розширити свою зону контролю і намагається просунутися вглиб території нашої країни. Але зазнає великих втрат. Досягти якихось великих успіхів щодо просування, або ж досягти результатів, про які вони говорили щодо створення буферної зони, цього противник не може", - сказав Демченко.

Він зазначив, що українські сили виявляють такі групи ще на підступах до кордону та знищують їх, зокрема завдяки роботі операторів дронів.

За його словами, наразі російські війська рідше застосовують диверсійно-розвідувальні групи, натомість роблять ставку на піхотні штурмові підрозділи.

Росіяни активізували наступальні дії на Сумщині

  • Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.
  • Своєю чергою 14-й армійський корпус повідомляв, що через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області.
  • Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.
  • DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська мають просування на Сумщині.

Тому що там немає отого голови ДПСУ, що торгував чергою для перетину кордону, за наказом з опу єрмака!!!
Але зеленський, і про це не ЗНАЄ….
23.04.2026 10:25 Відповісти
А в остальном, прєкрасная маркіза, всьо харашо, всьо ха-ра-шо!...
23.04.2026 10:36 Відповісти
Все знищується на підступах до кордону, і це мабуть стапло причиною окупації десятків населених пунктів в Сумській області. Чому не пишете про Глухів,Шостку, Середино Буду, Краснопілля, Велику Писарівку.
23.04.2026 10:37 Відповісти
а це для зельоних гнид - несуттєве
23.04.2026 11:00 Відповісти
знаємо цю пісеньку:
ситуація складна але контрольована
ситуація складна але контрольована
ситуація складна але контрольована
сили оборони відійшли на більш вигідні позиції
23.04.2026 11:14 Відповісти
Що там Бачівськ? Чий? Наш чи не наш? А то різне говорять
23.04.2026 12:14 Відповісти
 
 