На Сумщине армия РФ не имеет значительных успехов, - ГПСУ
Российские штурмовые группы ведут активные действия в Сумской области, но не могут добиться существенных результатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
"Активность штурмовых групп противника, они небольшие по составу, но противник постоянно направляет такие группы в сторону нашей границы именно для того, чтобы попытаться расширить свою зону контроля и продвинуться вглубь территории нашей страны. Но несет большие потери. Достичь каких-то больших успехов в продвижении или же достичь результатов, о которых они говорили в отношении создания буферной зоны, этого противник не может", - сказал Демченко.
Он отметил, что украинские силы выявляют такие группы еще на подступах к границе и уничтожают их, в частности благодаря работе операторов дронов.
По его словам, сейчас российские войска реже применяют диверсионно-разведывательные группы, а вместо этого делают ставку на пехотные штурмовые подразделения.
Россияне активизировали наступательные действия в Сумской области
- Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
- В свою очередь, 14-й армейский корпус сообщал, что из-за превосходства противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины переместились на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области.
- Соответствующее решение принято для сохранения жизни личного состава.
- DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.
Але зеленський, і про це не ЗНАЄ….
ситуація складна але контрольована
сили оборони відійшли на більш вигідні позиції