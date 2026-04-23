496 5

На Сумщине армия РФ не имеет значительных успехов, - ГПСУ

Сумская область: российские штурмовые группы не достигают успеха

Российские штурмовые группы ведут активные действия в Сумской области, но не могут добиться существенных результатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Активность штурмовых групп противника, они небольшие по составу, но противник постоянно направляет такие группы в сторону нашей границы именно для того, чтобы попытаться расширить свою зону контроля и продвинуться вглубь территории нашей страны. Но несет большие потери. Достичь каких-то больших успехов в продвижении или же достичь результатов, о которых они говорили в отношении создания буферной зоны, этого противник не может", - сказал Демченко.

Он отметил, что украинские силы выявляют такие группы еще на подступах к границе и уничтожают их, в частности благодаря работе операторов дронов.

По его словам, сейчас российские войска реже применяют диверсионно-разведывательные группы, а вместо этого делают ставку на пехотные штурмовые подразделения.

Россияне активизировали наступательные действия в Сумской области

  • Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
  • В свою очередь, 14-й армейский корпус сообщал, что из-за превосходства противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины переместились на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области.
  • Соответствующее решение принято для сохранения жизни личного состава.
  • DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 21-й ОМБр уничтожили колонну техники оккупантов и отбили штурм в Сумской области. ВИДЕО

Тому що там немає отого голови ДПСУ, що торгував чергою для перетину кордону, за наказом з опу єрмака!!!
Але зеленський, і про це не ЗНАЄ….
23.04.2026 10:25 Ответить
А в остальном, прєкрасная маркіза, всьо харашо, всьо ха-ра-шо!...
23.04.2026 10:36 Ответить
Все знищується на підступах до кордону, і це мабуть стапло причиною окупації десятків населених пунктів в Сумській області. Чому не пишете про Глухів,Шостку, Середино Буду, Краснопілля, Велику Писарівку.
23.04.2026 10:37 Ответить
а це для зельоних гнид - несуттєве
23.04.2026 11:00 Ответить
знаємо цю пісеньку:
ситуація складна але контрольована
ситуація складна але контрольована
ситуація складна але контрольована
сили оборони відійшли на більш вигідні позиції
23.04.2026 11:14 Ответить
 
 