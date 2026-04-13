Для сохранения жизней бойцов Силы обороны отошли на новые позиции в районе Миропольского на Сумщине, - 14-й корпус

Силы обороны изменили позиции вблизи Миропольского в Сумской области

В связи с превосходством противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины передислоцировались на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области. Соответствующее решение принято в целях сохранения жизни личного состава.

Об этом в соцсети Facebook сообщил 14-й армейский корпус, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстановка в районе Миропольского напряженная 

В корпусе рассказали, что обстановка в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской громады Сумской области остается напряженной.

"Вследствие интенсивных боевых действий, превосходства противника в силах и средствах, подразделения Сил обороны Украины, чтобы сохранить жизнь личного состава, переместились на новые подготовленные рубежи, где продолжают удерживать оборону", — говорится в сообщении.

По оккупантам наносится огневой удар артиллерийскими подразделениями, подразделениями беспилотных систем и другими огневыми средствами украинских защитников.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям. Просим ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники информации", — добавили в 14-м армейском корпусе.

Читайте также: РФ пытается расширить зону контроля в Сумской и Харьковской областях, - ГПСУ

Россияне активизировали наступательные действия

Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.

Читайте также: РФ активизировала наступательные действия в Сумской области, - Трегубов

опять прої.......ли , де розвідка сидить
13.04.2026 19:40 Ответить
Сирський таки самий як і оманський
13.04.2026 19:47 Ответить
Адепт секти "Ні шагу назад!"?
13.04.2026 19:53 Ответить
сили оборони перемістилися на нові підготовлені рубежі
земразі, не морочте людям голови - кажіть правду як є
13.04.2026 19:43 Ответить
Силы обороны отсунулись. Ничего страшного, прийдет время и потом как просунутся!
13.04.2026 19:43 Ответить
не йдуть справи - "...видно в понеділок їх мама народила..."
В понеділок та ще й 13-го...
13.04.2026 19:44 Ответить
На позиції в районі Миропільського на Сумщині, чекають на бригаду з потужників і незламників з опу, на чолі з єрмаком і банановим, та міндічем з галущенком і чернишовим!! Свириденко з миловановим, їх забезпечили усім чим змогли, на зібраних грошах з шламбаумів з Українців…
13.04.2026 19:45 Ответить
Тебе там чекають, бо п.издіти з за бугра не мішки таскати!
13.04.2026 20:22 Ответить
Сирський таки самий як і оманський
Схоже - від Миропільського до Грабовського кацапи вже утворили суцільний фронт . Не сьогодні - завтра , на Краснопільщині буде ще один "сюрприз" , якого ніхто не хоче бачити .
13.04.2026 19:48 Ответить
Скоро ще почнеться "зеленка" і "сюрпризів" може стати більше...
13.04.2026 19:56 Ответить
Бачать місцеві, що тут робиться а іншим весь час і сьогодні також всякі Трегубови тут розказують заспокійливі таблетки про кількаметрове просування орків.
13.04.2026 20:27 Ответить
Сказало *****: буфєрной зонє - бить, от і роблять.
М'яса вистачає.
13.04.2026 19:49 Ответить
Ага. Ще скажіть жест доброї волі. Насправді це наслідки великоднього перемир'я. Наїлись крашанок?
13.04.2026 19:50 Ответить
"ЗЕЛЕНО- РАШИСТСЬКЕ ПЕРЕМИР'Я" В ДІЇ
13.04.2026 20:16 Ответить
 
 