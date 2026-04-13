Для сохранения жизней бойцов Силы обороны отошли на новые позиции в районе Миропольского на Сумщине, - 14-й корпус
В связи с превосходством противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины передислоцировались на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области. Соответствующее решение принято в целях сохранения жизни личного состава.
Об этом в соцсети Facebook сообщил 14-й армейский корпус, информирует Цензор.НЕТ.
Обстановка в районе Миропольского напряженная
В корпусе рассказали, что обстановка в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской громады Сумской области остается напряженной.
"Вследствие интенсивных боевых действий, превосходства противника в силах и средствах, подразделения Сил обороны Украины, чтобы сохранить жизнь личного состава, переместились на новые подготовленные рубежи, где продолжают удерживать оборону", — говорится в сообщении.
По оккупантам наносится огневой удар артиллерийскими подразделениями, подразделениями беспилотных систем и другими огневыми средствами украинских защитников.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям. Просим ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники информации", — добавили в 14-м армейском корпусе.
Россияне активизировали наступательные действия
Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ситуація важка але контрольована
ситуація важка але контрольована
сили оборони перемістилися на нові підготовлені рубежі
земразі, не морочте людям голови - кажіть правду як є
В понеділок та ще й 13-го...
М'яса вистачає.