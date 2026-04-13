Для сохранения жизней бойцов Силы обороны отошли на новые позиции в районе Миропольского на Сумщине, - 14-й корпус

В связи с превосходством противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины передислоцировались на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области. Соответствующее решение принято в целях сохранения жизни личного состава.

Об этом в соцсети Facebook сообщил 14-й армейский корпус, информирует Цензор.НЕТ.

Обстановка в районе Миропольского напряженная

В корпусе рассказали, что обстановка в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской громады Сумской области остается напряженной.

"Вследствие интенсивных боевых действий, превосходства противника в силах и средствах, подразделения Сил обороны Украины, чтобы сохранить жизнь личного состава, переместились на новые подготовленные рубежи, где продолжают удерживать оборону", — говорится в сообщении.

По оккупантам наносится огневой удар артиллерийскими подразделениями, подразделениями беспилотных систем и другими огневыми средствами украинских защитников.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям. Просим ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники информации", — добавили в 14-м армейском корпусе.

Россияне активизировали наступательные действия

Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.

