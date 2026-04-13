Для збереження життів бійців Сили оборони відійшли на нові позиції в районі Миропільського на Сумщині, - 14-й корпус
Через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області. Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив 14-й армійський корпус, інформує Цензор.НЕТ.
Обстановка в районі Миропільського напружена
У корпусі розповіли, що обстановка в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області залишається напруженою.
"Внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону", - сказано в повідомленні.
По окупантах завдається вогневе ураження артилерійськими підрозділами, підрозділами безпілотних систем та іншими вогневими засобами українських захисників.
"Сили оборони України контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій. Просимо орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації", - додали в 14-му армійському корпусі.
Росіяни ативізували наступальні дії
Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ситуація важка але контрольована
ситуація важка але контрольована
сили оборони перемістилися на нові підготовлені рубежі
земразі, не морочте людям голови - кажіть правду як є