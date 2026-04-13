Для збереження життів бійців Сили оборони відійшли на нові позиції в районі Миропільського на Сумщині, - 14-й корпус

Через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області. Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив 14-й армійський корпус, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстановка в районі Миропільського напружена

У корпусі розповіли, що обстановка в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області залишається напруженою.

"Внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону", - сказано в повідомленні.

По окупантах завдається вогневе ураження артилерійськими підрозділами, підрозділами безпілотних систем та іншими вогневими засобами українських захисників.

"Сили оборони України контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій. Просимо орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації", - додали в 14-му армійському корпусі.

Читайте також: РФ намагається розширити зону контролю на Сумщині та Харківщині, - ДПСУ

Росіяни ативізували наступальні дії

Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.

Читайте також: РФ активізувала наступальні дії на Сумщині, - Трегубов