РФ намагається розширити зону контролю на Сумщині та Харківщині, - ДПСУ

Російські війська активізували спроби розширення контролю на кордоні в Сумській і Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Такі кроки з боку противника не припиняються. Це в першу чергу стосується як Сумської області, так і Харківщини. Якщо брати точково, і порівнювати протяжність кордону з країною терористкою, це межі Сумщини 535 км. Ми маємо на цій ділянці і Краснопільську громаду, напрямок населеного пункту Сопич, інші подібні ділянки, де противник своїми штурмовими групами пробує перейти кордон, атакувати позиції українських воїнів для того, щоб розширити свою зону контролю", - казав Демченко.

Бої на Харківщині

Також, за його словами, нещодавно в межах Харківської області російські війська вкотре намагалися розширити свій вплив, перетнувши державний кордон. Зокрема, це відбулося в районі Вовчанська громада - поблизу населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле, а також у напрямку Піщаного.

"Це ті напрямки, де противник не припиняє ще з січня атакувати позиції, які утримують, зокрема, прикордонні підрозділи з бригади "Гарт". Для того щоб, знову ж таки, спробувати вже робити подальші кроки по території України", - казав Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Україною зберігається загроза від ДРГ РФ, - ДПСУ

Ситуація на Сумщині

Водночас, за його словами, українські підрозділи, зокрема підрозділ "Сталевий кордон", у межах Петропавлівської та Юнаківської громад активно стримують спроби противника проникнути на територію України.

Завдяки застосуванню безпілотників і артилерії українські військові завдають ударів по піхотних групах, які намагаються перетнути кордон.

"Це відбувається не лише по лінії державного рубежу, а ще й на підступах, коли противник, сформувавши такі групи, направляє їх в бік нашої держави", - сказав Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ хоче створити 20-км "буферну зону" вздовж кордону на Сумщині та Харківщині, - Драпатий

Використання ворогом піхоти

Відмічається не суттєва активність цих піхотних груп. Раніше ворог на Сумщині та Харківщині намагався використовувати диверсійні групи для викриття української оборони або мінування місцевості.

"Зараз більше це виключно піхотні групи. Фактично це м'ясо, яке ворог використовує для того, щоб вони викрили, де знаходяться українські позиції і туди бити вже з більш потужного озброєння", - сказав Демченко.

Наразі до 50% особового складу Державна прикордонна служба України залучені до оборонних дій.

За його словами, прикордонники виконують завдання як на кордоні з Росією, так і безпосередньо на лінії фронту на сході України. Окрім цього, вони беруть участь в обороні ділянки державного кордону з Білорусю.