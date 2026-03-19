РФ пытается расширить зону контроля на Сумщине и Харьковщине, - ГПСУ

Российские войска активизировали попытки расширить контроль на границе в Сумской и Харьковской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телевидения сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Такие действия со стороны противника не прекращаются. Это в первую очередь касается как Сумской области, так и Харьковщины. Если брать точечно и сравнивать протяженность границы со страной-террористкой, то границы Сумщины составляют 535 км. У нас на этом участке есть и Краснопольская громада, направление населенного пункта Сопич, другие подобные участки, где противник своими штурмовыми группами пытается перейти границу, атаковать позиции украинских воинов для того, чтобы расширить свою зону контроля", — сказал Демченко.

Бои в Харьковской области

Также, по его словам, недавно в пределах Харьковской области российские войска в очередной раз пытались расширить свое влияние, пересекая государственную границу. В частности, это произошло в районе Вовчанской громады — вблизи населенных пунктов Дигтярное, Нестерное, Круглое, а также в направлении Песчаного.

"Это те направления, где противник с января не прекращает атаковать позиции, которые удерживают, в частности, пограничные подразделения из бригады "Гарт". Для того, чтобы, опять же, попытаться уже делать дальнейшие шаги по территории Украины", — сказал Демченко.

Ситуация в Сумской области

В то же время, по его словам, украинские подразделения, в частности подразделение "Сталевий кордон", в пределах Петропавловской и Юнаковской громад активно сдерживают попытки противника проникнуть на территорию Украины.

Благодаря применению беспилотников и артиллерии украинские военные наносят удары по пехотным группам, которые пытаются пересечь границу.

"Это происходит не только по линии государственной границы, но и на подступах, когда противник, сформировав такие группы, направляет их в сторону нашего государства", - сказал Демченко.

Использование врагом пехоты

Отмечается незначительная активность этих пехотных групп. Ранее враг в Сумской и Харьковской областях пытался использовать диверсионные группы для выявления украинской обороны или минирования местности.

"Сейчас это в основном исключительно пехотные группы. Фактически это "мясо", которое враг использует для того, чтобы они выявили, где находятся украинские позиции, и наносить по ним удары уже из более мощного вооружения", — сказал Демченко.

В настоящее время до 50% личного состава Государственной пограничной службы Украины задействованы в оборонительных действиях.

По его словам, пограничники выполняют задачи как на границе с Россией, так и непосредственно на линии фронта на востоке Украины. Кроме того, они участвуют в обороне участка государственной границы с Беларусью.