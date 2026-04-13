Оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов на Сумщине, - Карты
Российские оккупационные войска продвигаются на Сумщине.
Об этом сообщаетмониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Миропольского (Сумской район), Марьинского (Сумской район) и Новодмитровки (Сумской район)", — говорится в сообщении.
Россияне активизировали наступательные действия в Сумской области
- Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
- В свою очередь, 14-й армейский корпус сообщал, что из-за превосходства противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины переместились на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области.
- Соответствующее решение принято с целью сохранения жизни личного состава.
І така новина кожен день: просунулись, окупували...
Напрямок руху однозначний, стимул - максимальний.