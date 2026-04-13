Оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов на Сумщине, - Карты

Российские оккупационные войска продвигаются на Сумщине.

Об этом сообщаетмониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Миропольского (Сумской район), Марьинского (Сумской район) и Новодмитровки (Сумской район)", — говорится в сообщении.

Сумская область: оккупанты продвигаются

Сумская область: оккупанты продвигаются

Сумская область: оккупанты продвигаются

  • Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
  • В свою очередь, 14-й армейский корпус сообщал, что из-за превосходства противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины переместились на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области.
  • Соответствующее решение принято с целью сохранения жизни личного состава.

Сумская область (4083) Сумский район (562) Марьино (1) Миропольское (1) Новодмитровка (1)
Яка смачна новина. У братушєк успєх наконєц-то.
13.04.2026 21:26 Ответить
Невмотивовані кацапи займають невигідні нам позиції.

І така новина кожен день: просунулись, окупували...
13.04.2026 21:35 Ответить
Ще й які вмотивовані. Попереду - гроші, позаду - ахмат.
Напрямок руху однозначний, стимул - максимальний.
13.04.2026 21:37 Ответить
Тут єдине питання: яка ширина цієї зони в планах орків.
13.04.2026 21:44 Ответить
Поки не дадуть по їб@лу!
13.04.2026 21:53 Ответить
Такого тут ще не було. Звідки така впевненість і хто буде давати?
13.04.2026 22:03 Ответить
То я так підколюю бравурні заголовки.
13.04.2026 21:44 Ответить
 
 