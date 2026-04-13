УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8321 відвідувач онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState Бої на Сумщині
8 737 20

Окупанти просунулись поблизу трьох населених пунктів на Сумщині, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування на Сумщині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Миропільського (Сумський район), Мар'їного (Сумський район) та Новодмитрівки (Сумський район)", - сказано в повідомленні.

Сумщина: окупанти мають просування

Сумщина: окупанти мають просування

Сумщина: окупанти мають просування

Читайте також: РФ активізувала наступальні дії на Сумщині, - Трегубов

Росіяни ативізували наступальні дії на Сумщині 

  • Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.
  • Своєю чергою 14-й армійський корпус повідомляв, що через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області.
  • Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.

Читайте також: Для збереження життів бійців Сили оборони відійшли на нові позиції в районі Миропільського на Сумщині, - 14-й корпус

Автор: 

Сумська область (4909) Сумський район (680) Мар’їне (2) Миропільське (6) Новодмитрівка (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Невмотивовані кацапи займають невигідні нам позиції.

І така новина кожен день: просунулись, окупували...
показати весь коментар
13.04.2026 21:35 Відповісти
+8
ну що обміняв курськ на інши території, тепер відповідь пришла.Самого початку була зрозуміла ця афера.
показати весь коментар
14.04.2026 08:21 Відповісти
+6
Ще й які вмотивовані. Попереду - гроші, позаду - ахмат.
Напрямок руху однозначний, стимул - максимальний.
показати весь коментар
13.04.2026 21:37 Відповісти

Завантаження...

 
 