Окупанти просунулись поблизу трьох населених пунктів на Сумщині, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування на Сумщині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Миропільського (Сумський район), Мар'їного (Сумський район) та Новодмитрівки (Сумський район)", - сказано в повідомленні.
Росіяни ативізували наступальні дії на Сумщині
- Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.
- Своєю чергою 14-й армійський корпус повідомляв, що через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області.
- Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.
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