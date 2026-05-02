Українські військові контролюють Миропілля на Сумщині: жодного просування ворога немає, - УВ "Курськ"

Інформація РФ про захоплення села Миропілля в Сумській області не відповідає дійсності.

Про це повідомляє угруповання військ "Курськ", передає Цензор.НЕТ.

Відверта брехня

"Вкотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня", - йдеться в повідомленні.

Також Угруповання військ "Курськ" повідомляє, що їхні підрозділи контролюють район, жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій у тому районі впродовж останніх кількох днів.

Інформаційні конвульсії РФ

"Ми знову спостерігаємо інформаційні конвульсії до чергової "священної дати". Наближається 9 травня – головний фетиш російської воєнної міфології. Показово, що їхнє так зване "СВО" вже триває довше, ніж та війна, перемогу у якій росіяни святкують. Але ордени і медалі потрібні щорічно, тому населені пункти "захоплюються" хоча б у інформаційних повідомленнях. Підозрюємо, що такими темпами до 9 травня російське Міноборони прозвітує про захоплення всієї Сумської області", - зазначили в Угрупованні.

