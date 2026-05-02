Українські військові контролюють Миропілля на Сумщині: жодного просування ворога немає, - УВ "Курськ"

ЗСУ контролюють Миропілля на Сумщині

Інформація РФ про захоплення села Миропілля в Сумській області не відповідає дійсності.

Про це повідомляє угруповання військ "Курськ", передає Цензор.НЕТ.

Відверта брехня

"Вкотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня", - йдеться в повідомленні.

Також Угруповання військ "Курськ" повідомляє, що їхні підрозділи контролюють район, жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій у тому районі впродовж останніх кількох днів.

Інформаційні конвульсії РФ

"Ми знову спостерігаємо інформаційні конвульсії до чергової "священної дати". Наближається 9 травня – головний фетиш російської воєнної міфології. Показово, що їхнє так зване "СВО" вже триває довше, ніж та війна, перемогу у якій росіяни святкують. Але ордени і медалі потрібні щорічно, тому населені пункти "захоплюються" хоча б у інформаційних повідомленнях. Підозрюємо, що такими темпами до 9 травня російське Міноборони прозвітує про захоплення всієї Сумської області", - зазначили в Угрупованні.

Сумська область бойові дії Сумський район Миропілля
УВ "Курськ"...
Який в $R@KY "Курськ"?

Поміняйте назву УВ... досить нагадувати про пАтужний зашквар Зе в Суджі
02.05.2026 20:23 Відповісти
02.05.2026 20:24 Відповісти
От і до Миропілля добралися, а там же унікальні історичні пам'ятки... Які навряд чи переживуть цю війну(
Притомні люди то виїхали звідти давно.
02.05.2026 21:14 Відповісти
... Верховного гівнокомандувача Зє, - правильно.
02.05.2026 20:28 Відповісти
02.05.2026 20:48 Відповісти
02.05.2026 20:24 Відповісти
Це хто на фото - рюська мовна олена володимірівна.
02.05.2026 22:36 Відповісти
Це якась согражданка Жукова Георгія Костянтіновіча. Автора відомого вислову - баби єшьо наражают.
02.05.2026 22:45 Відповісти
02.05.2026 21:14 Відповісти
Вчора була протилежна новина.
03.05.2026 07:55 Відповісти
Серьозно існує така назва " угруповання військ" Курск ? Це батальон чи шо ? Чи тиловий штаб, де каву п'ють?
Коли вже будемо міняти Ялту Суджу чи хоч щось ??
03.05.2026 08:16 Відповісти
 
 