Україна будує масштабну лінію оборони від Київського водосховища до Сум, - Сиротенко. ВIДЕО
ЗСУ зводять суцільну оборонну лінію вздовж північного кордону для захисту від можливого нового наступу РФ. Масштабні укріплення охоплюють напрямок до Сум.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко.
За словами генерала Сиротенка, Суми у стислі терміни змогли створити повноцінну ешелоновану систему оборони, яка передбачає кілька послідовних рубежів захисту для стримування можливого наступу противника.
"За короткий період змогло підготувати дійсно ешелоновану і стійку оборону. І це відмічається, і це видно, і це навіть з космосу видно. Можна подивитися в реальному часі, як вона будується", - зазначив він.
Укріплюють кордон від Києва до Сум
Паралельно в Україні триває будівництво масштабної суцільної лінії оборони від Київського водосховища до Сум. Йдеться не про окремі укріплення, а про комплексну оборонну систему, до створення якої залучено значні ресурси та сили.
Основна мета цієї оборонної інфраструктури - унеможливити раптовий наступ Росії з північного напрямку, не допустити створення так званої "буферної зони" та зберегти контроль українських сил над прикордонними територіями.
"Ця лінія оборони будується, і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб її в найкоротший термін побудувати", - пояснив генерал Сиротенко.
1. навіщо будувати суцільну лінію ?
де ви візьмете людей її захищати?
2. замість міцних опорників-дотів з залізобетону знову ліплять довгі відкриті траншеї з палок.
Сиротенко що, не чув про дрони та каби?
.
нарешті.
я ж все гадаю, яку ще схему розпила 90 млрд вигдають?
ось вона.
і, це все засекречено, бо військова таємниця!
"Прічіна для оставлєнія пазіций может бить только адна - смерть!"
©Гєнєрал Сєрпілін
https://kyiv24.news/news/prykordonni-ukriplennya-na-sumshhyni-slabki-a-misczyamy-vidsutni-deepstate Прикордонні укріплення на Сумщині слабкі, а місцями відсутні - DeepState - КИЇВ24
Хіба що в "Спортлото" писати...
А якщо місцеві знають , але не протестують - отже все всіх влаштовує !
А вам ?
"Зуби дракона" лежать не встановлені на околиці Юнаківки на Сумщині, це "подарунок" росіянам, - DeepState
- він знущається ?!