Україна будує масштабну лінію оборони від Київського водосховища до Сум, - Сиротенко. ВIДЕО

ЗСУ зводять суцільну оборонну лінію вздовж північного кордону для захисту від можливого нового наступу РФ. Масштабні укріплення охоплюють напрямок до Сум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко.

За словами генерала Сиротенка, Суми у стислі терміни змогли створити повноцінну ешелоновану систему оборони, яка передбачає кілька послідовних рубежів захисту для стримування можливого наступу противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ планує буферну зону вздовж кордону з Україною та Білоруссю – Зеленський озвучив загрози

"За короткий період змогло підготувати дійсно ешелоновану і стійку оборону. І це відмічається, і це видно, і це навіть з космосу видно. Можна подивитися в реальному часі, як вона будується", - зазначив він.

Укріплюють кордон від Києва до Сум

Паралельно в Україні триває будівництво масштабної суцільної лінії оборони від Київського водосховища до Сум. Йдеться не про окремі укріплення, а про комплексну оборонну систему, до створення якої залучено значні ресурси та сили.

Основна мета цієї оборонної інфраструктури - унеможливити раптовий наступ Росії з північного напрямку, не допустити створення так званої "буферної зони" та зберегти контроль українських сил над прикордонними територіями.

"Ця лінія оборони будується, і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб її в найкоротший термін побудувати", - пояснив генерал Сиротенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія веде "перманентний наступ" по всій лінії фронту, - Бутусов