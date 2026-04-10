РФ планує буферну зону вздовж кордону з Україною та Білоруссю – Зеленський озвучив загрози

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною – не лише зі свого боку, а й із території Білорусі, що потенційно загрожує північним областям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LB.ua.

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За словами глави держави, такі наміри не є новими, однак вони продовжують нести ризики для Чернігівської та Сумської областей. Водночас інформацію про можливе створення буферної зони у Вінницькій області президент оцінив стримано.

Зеленський зазначив, що наразі не бачить загрози з боку невизнаного Придністров’я. Ключова небезпека, за його словами, виникає там, де фіксується концентрація російських військ, а нині таке скупчення спостерігається на південному напрямку, зокрема на Запоріжжі.

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Плани росіян

Окремо президент підкреслив, що головною ціллю російських військ залишається покровський напрямок. Він пояснив, що це стратегічно важливий район для оборони України, і ворог уже тривалий час намагається встановити там контроль.

За результатами аналізу нових військових карт противника, які Зеленський переглядав разом із головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, стало відомо про чергові амбітні плани РФ. Зокрема, окупанти нібито мають намір до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ.

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Президент наголосив, що такі плани є нереалістичними, хоча російська сторона не вперше встановлює подібні терміни. Він додав, що цю оцінку поділяє і британська розвідка.

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, українські військові та представники влади також скептично оцінювали можливість створення так званої буферної зони на Вінниччині, наголошуючи на відсутності у Росії достатніх ресурсів для реалізації такого сценарію.

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