РФ хоче створити "буферну зону" на Вінниччині з боку Придністров’я, але сил на це не має, - Паліса
Російські загарбники планують створити нову буферну зону на Вінниччині. Проте наразі в них немає сил, щоб реалізувати це.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Плани РФ
"Росіяни весь час змінюють свої плани, передусім – дедлайни для їх виконання. Безумовно, основна їхня увага цього року буде зосереджена на Донбасі. І також за сприятливих умов вони будуть нарощувати зусилля на Південному напрямку – це Олександрівський та весь Запорізький напрямок", - пояснив він.
За словами Паліси, у росіян залишається в планах створення "буферної зони" у Харківській, Сумській і Чернігівській областях.
Також окупанти не відмовились від створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей.
"Буферна зона" на Вінниччині
"Мало того, у них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я", - сказав заступник керівника Офісу президента.
Він зазначив, що плани такого характеру зафіксовано вперше.
"Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів", - підсумував Паліса.
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