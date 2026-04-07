РФ використовує територію Білорусі, Молдови та Румунії для прольоту "шахедів", - Ігнат
Росіяни використовують Білорусь та територію інших сусідніх країн для прольоту своїх ударних БпЛА.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Противник використовує територію для прольотів тієї ж самої Молдови, Придністров'я, Румунії та території Білорусі зокрема. Не раз ми повідомляли, що російські дрони обходять потенційні зони ураження своїх дронів", - розповів він.
За словами Ігната, раніше також повідомлялось про вишки у Білорусі, на яких є ретранслятори, що допомагають ворогу керувати своїми засобами.
"Часто бачили проліт дронів один за одним до наших західних областей прямо по кордону з Білоруссю. Для того, щоб зробити їх більш стійкими до подавлення РЕБ, для того, щоб більше засобів пролітало, противник імовірно може використовувати допомогу, власне, сусідньої держави, щоб дрони долітали безперешкодно", - сказав він.
Ігнат додав, що не має інформації щодо того, які саме пункти управління розташовано у Білорусі, але зазначив, що українська розвідка, ймовірно, знає більше.
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