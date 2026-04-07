РФ использует территорию Беларуси, Молдовы и Румынии для пролета "шахедов", - Игнат

Россияне используют Беларусь и территорию других соседних стран для пролета своих ударных БПЛА.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Противник использует для пролетов территории той же Молдовы, Приднестровья, Румынии и, в частности, Беларуси. Не раз мы сообщали, что российские дроны обходят потенциальные зоны поражения своих дронов", - рассказал он.

По словам Игната, ранее также сообщалось о вышках в Беларуси, на которых установлены ретрансляторы, помогающие врагу управлять своими средствами.

"Часто видели пролет дронов один за другим в наши западные области прямо по границе с Беларусью. Для того, чтобы сделать их более устойчивыми к подавлению РЭБ, для того, чтобы больше средств пролетало, противник, вероятно, может использовать помощь, собственно, соседнего государства, чтобы дроны долетали беспрепятственно", - сказал он.

Игнат добавил, что не располагает информацией о том, какие именно пункты управления расположены в Беларуси, но отметил, что украинская разведка, вероятно, знает больше.

А також територію сша для концентрації довбойобського олігархату
07.04.2026 11:08 Ответить
111
07.04.2026 11:11 Ответить
Если со стороны Беларуси, - шарахнуть по НПЗ и штык в землю.
07.04.2026 11:12 Ответить
Може технологія дійде до такого рівня що шахеди будуть перепрограміруватись в русі і на білоруські НПЗ
07.04.2026 11:19 Ответить
А кой хто використовує двушки на москву в своїх цілях
07.04.2026 11:22 Ответить
 
 