Беларусь поставляет России новые шасси для "Панцирей"

С 2024 года Беларусь начала поставки специализированных шасси для российских зенитных артиллерийско-ракетных комплексов "Панцирь-С1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Милитарный".

Речь идет о продукции Минского завода колесных тягачей, который должен поставить России шасси модели МЗКТ-7930-312 для новых модификаций комплексов.

Зачем России новые шасси

Отмечается, что использование белорусских платформ должно решить проблемы, которые возникали у российских систем на базе грузовиков КамАЗ. Среди основных недостатков - низкая проходимость и риск опрокидывания из-за высокого центра тяжести.

Новое шасси получило бронированную кабину, измененную конструкцию лобового стекла и улучшенную стабилизацию. Это позволяет повысить эффективность применения комплекса в боевых условиях.

"Индекс 72В6 указывает на то, что речь идет именно о модификации "Панцир-С1" для нужд ВС РФ, а не об экспортных версиях", - отмечают авторы расследования.

Вероятное применение в войне

По данным источников, часть контракта уже могла быть выполнена, а техника - использована в войне против Украины. В частности, пораженный в Мариуполе комплекс имел характерные признаки именно шасси МЗКТ.

Ранее такие машины могли ошибочно идентифицировать как другие российские платформы из-за необычной конструкции кабины.

В то же время известно, что ранее для экспортных контрактов, в частности для Объединенных Арабских Эмиратов, выбирали другие платформы - например, немецкие шасси компании MAN.

Напомним, что подразделения Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году значительно сократили количество российских комплексов "Панцирь" благодаря дальнобойным ударам.

Также следует напомнить, что в марте в Крыму были уничтожены сразу три российских "Панциря" и нанесено поражение инфраструктуре аэродрома Кировское.

