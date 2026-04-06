Беларусь поставляет России новые шасси для "Панцирей"
С 2024 года Беларусь начала поставки специализированных шасси для российских зенитных артиллерийско-ракетных комплексов "Панцирь-С1".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Милитарный".
Речь идет о продукции Минского завода колесных тягачей, который должен поставить России шасси модели МЗКТ-7930-312 для новых модификаций комплексов.
Зачем России новые шасси
Отмечается, что использование белорусских платформ должно решить проблемы, которые возникали у российских систем на базе грузовиков КамАЗ. Среди основных недостатков - низкая проходимость и риск опрокидывания из-за высокого центра тяжести.
Новое шасси получило бронированную кабину, измененную конструкцию лобового стекла и улучшенную стабилизацию. Это позволяет повысить эффективность применения комплекса в боевых условиях.
"Индекс 72В6 указывает на то, что речь идет именно о модификации "Панцир-С1" для нужд ВС РФ, а не об экспортных версиях", - отмечают авторы расследования.
Вероятное применение в войне
По данным источников, часть контракта уже могла быть выполнена, а техника - использована в войне против Украины. В частности, пораженный в Мариуполе комплекс имел характерные признаки именно шасси МЗКТ.
Ранее такие машины могли ошибочно идентифицировать как другие российские платформы из-за необычной конструкции кабины.
В то же время известно, что ранее для экспортных контрактов, в частности для Объединенных Арабских Эмиратов, выбирали другие платформы - например, немецкие шасси компании MAN.
Напомним, что подразделения Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году значительно сократили количество российских комплексов "Панцирь" благодаря дальнобойным ударам.
- Также следует напомнить, что в марте в Крыму были уничтожены сразу три российских "Панциря" и нанесено поражение инфраструктуре аэродрома Кировское.
Білорусь з 2024 року постачає спеціалізовані броньовані шасі виробництва МЗКТ для нових модифікацій зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцирь». Також виготовляються пускові установки для нових російських ракет, зокрема для системи «Орєшнік».
Державні підприємства, такі як БелАЗ, таємно налагодили виробництво артилерійських снарядів та їх компонентів (заготовок) для російського ОПК. У цьому процесі Білорусі допомагає Китай, надаючи технологічне обладнання.
Білоруські деталі використовуються у виробництві високоточних російських ракет, зокрема Х-69.
Білорусь є критично важливим постачальником мікросхем, систем наведення та оптичних прицілів, які через санкції Росія не може отримати із Заходу.
Окрім прямого постачання, Білорусь надає свою залізничну мережу для транспортування російської зброї та розміщує на своїй території ретранслятори для управління ударними дронами.
Танки Т-72А та бойові машини піхоти.
Вантажівки «Урал» та іншу допоміжну техніку.
Вантажівки «Урал» та іншу допоміжну техніку.