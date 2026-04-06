Білорусь постачає Росії нові шасі для "Панцирів"
Білорусь із 2024 року розпочала постачання спеціалізованих шасі для російських зенітних гарматно-ракетних комплексів "Панцир-С1".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання "Мілітарний".
Йдеться про продукцію Мінського заводу колісних тягачів, який має поставити Росії шасі моделі МЗКТ-7930-312 для нових модифікацій комплексів.
Навіщо Росії нові шасі
Зазначається, що використання білоруських платформ має вирішити проблеми, які виникали у російських систем на базі вантажівок КамАЗ. Серед основних недоліків — низька прохідність та ризик перекидання через високий центр ваги.
Нове шасі отримало броньовану кабіну, змінену конструкцію лобового скла та покращену стабілізацію. Це дозволяє підвищити ефективність застосування комплексу у бойових умовах.
"Індекс 72В6 вказує на те, що йдеться саме про модифікацію "Панцир-С1" для потреб ЗС РФ, а не експортні версії", — зазначають автори розслідування.
Ймовірне застосування у війні
За даними джерел, частина контракту вже могла бути виконана, а техніка — використана у війні проти України. Зокрема, уражений у Маріуполі комплекс мав характерні ознаки саме шасі МЗКТ.
Раніше такі машини могли помилково ідентифікувати як інші російські платформи через незвичну конструкцію кабіни.
Водночас відомо, що раніше для експортних контрактів, зокрема для Об’єднаних Арабських Еміратів, обирали інші платформи — наприклад, німецькі шасі компанії MAN.
Нагадаємо, що підрозділи Центру спецоперацій "Альфа" Служба безпеки України у 2025 році значно скоротили кількість російських комплексів "Панцир" завдяки далекобійним ударам.
- Також слід нагадати, у березні в Криму було знищено одразу триросійські "Панцирі" та уражено інфраструктуру аеродрому Кіровське.
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Білорусь з 2024 року постачає спеціалізовані броньовані шасі виробництва МЗКТ для нових модифікацій зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцирь». Також виготовляються пускові установки для нових російських ракет, зокрема для системи «Орєшнік».
Державні підприємства, такі як БелАЗ, таємно налагодили виробництво артилерійських снарядів та їх компонентів (заготовок) для російського ОПК. У цьому процесі Білорусі допомагає Китай, надаючи технологічне обладнання.
Білоруські деталі використовуються у виробництві високоточних російських ракет, зокрема Х-69.
Білорусь є критично важливим постачальником мікросхем, систем наведення та оптичних прицілів, які через санкції Росія не може отримати із Заходу.
Окрім прямого постачання, Білорусь надає свою залізничну мережу для транспортування російської зброї та розміщує на своїй території ретранслятори для управління ударними дронами.
Танки Т-72А та бойові машини піхоти.
Вантажівки «Урал» та іншу допоміжну техніку.
********** радянських калібрів у великих обсягах.