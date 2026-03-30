Литва планує створити оборонну зону на кордоні з Білоруссю та Калінінградом

Міноборони Литви запропонувало створити нову оборонну зону вздовж кордонів із Білоруссю та Калінінградською областю і розширити інженерні укріплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

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Відповідну пропозицію зареєстровано у проєкті постанови, який передбачає зміни до рішення Кабміну від липня 2024 року.

Масштаб проєкту збільшують

Міністерство оборони Литви пропонує збільшити кількість інженерних парків із 27 до 50 об’єктів, а також до 2030 року створити ще 23 додаткові позиції в межах нової оборонної зони.

Заступник міністра оборони Томас Годляускас пояснив, що початкові строки реалізації - до 2027 року - доведеться переглянути через розширення проєкту.

"Військові визначили, що потрібні додаткові заходи… необхідно розширити мережу інженерних парків до 50 і відповідно запланувати їх фінансування та встановлення", - зазначив він.

Згідно з планами, до 2030 року резервні інженерні перешкоди встановлюватимуть на національних дорогах і під’їздах до мостів.

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Самі мости планують обладнати конструкціями для можливого кріплення вибухових речовин.

Окремо передбачено створення до кінця 2029 року нової зони протидії мобільності вздовж кордонів із Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Її ширина становитиме до 150 метрів, а глибина - до 20 метрів углиб від маршрутів патрулювання прикордонників.

Можливе використання приватних земель

У межах реалізації проєкту може виникнути потреба у використанні приватних земельних ділянок, що вимагатиме змін до законодавства.

За словами Годляускаса, пріоритетом є облаштування першої лінії оборони: блокування прикордонних переходів, перекриття доріг із боку Білорусі, риття протитанкових ровів та встановлення загороджень.

За оцінками Міноборони Литви, реалізація програми у 2026–2030 роках потребуватиме близько 50 млн євро. Фінансування планують здійснювати з Державного оборонного фонду.

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