Литва планирует создать оборонную зону на границе с Беларусью и Калининградом
Минобороны Литвы предложило создать новую оборонную зону вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью и расширить инженерные укрепления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.
Соответствующее предложение зарегистрировано в проекте постановления, который предусматривает изменения в решение Кабмина от июля 2024 года.
Масштаб проекта увеличивают
Министерство обороны Литвы предлагает увеличить количество инженерных парков с 27 до 50 объектов, а также к 2030 году создать еще 23 дополнительные позиции в пределах новой оборонной зоны.
Заместитель министра обороны Томас Годляускас пояснил, что первоначальные сроки реализации - до 2027 года - придется пересмотреть из-за расширения проекта.
"Военные определили, что нужны дополнительные меры… необходимо расширить сеть инженерных парков до 50 и соответственно запланировать их финансирование и установку", - отметил он.
Согласно планам, до 2030 года резервные инженерные заграждения будут устанавливаться на национальных дорогах и подъездах к мостам.
Сами мосты планируется оборудовать конструкциями для возможного крепления взрывчатых веществ.
Отдельно предусмотрено создание до конца 2029 года новой зоны противодействия мобильности вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью РФ.
Ее ширина составит до 150 метров, а глубина - до 20 метров вглубь от маршрутов патрулирования пограничников.
Возможно использование частных земель
В рамках реализации проекта может возникнуть необходимость в использовании частных земельных участков, что потребует внесения изменений в законодательство.
По словам Годляускаса, приоритетом является обустройство первой линии обороны: блокировка пограничных переходов, перекрытие дорог со стороны Беларуси, рытье противотанковых рвов и установка заграждений.
По оценкам Минобороны Литвы, реализация программы в 2026–2030 годах потребует около 50 млн евро. Финансирование планируется осуществлять из Государственного оборонного фонда.
