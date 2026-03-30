Литва планирует создать оборонную зону на границе с Беларусью и Калининградом

Минобороны Литвы предложило создать новую оборонную зону вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью и расширить инженерные укрепления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Соответствующее предложение зарегистрировано в проекте постановления, который предусматривает изменения в решение Кабмина от июля 2024 года.

Масштаб проекта увеличивают

Министерство обороны Литвы предлагает увеличить количество инженерных парков с 27 до 50 объектов, а также к 2030 году создать еще 23 дополнительные позиции в пределах новой оборонной зоны.

Заместитель министра обороны Томас Годляускас пояснил, что первоначальные сроки реализации - до 2027 года - придется пересмотреть из-за расширения проекта.

"Военные определили, что нужны дополнительные меры… необходимо расширить сеть инженерных парков до 50 и соответственно запланировать их финансирование и установку", - отметил он.

Согласно планам, до 2030 года резервные инженерные заграждения будут устанавливаться на национальных дорогах и подъездах к мостам.

Сами мосты планируется оборудовать конструкциями для возможного крепления взрывчатых веществ.

Отдельно предусмотрено создание до конца 2029 года новой зоны противодействия мобильности вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью РФ.

Ее ширина составит до 150 метров, а глубина - до 20 метров вглубь от маршрутов патрулирования пограничников.

Возможно использование частных земель

В рамках реализации проекта может возникнуть необходимость в использовании частных земельных участков, что потребует внесения изменений в законодательство.

По словам Годляускаса, приоритетом является обустройство первой линии обороны: блокировка пограничных переходов, перекрытие дорог со стороны Беларуси, рытье противотанковых рвов и установка заграждений.

По оценкам Минобороны Литвы, реализация программы в 2026–2030 годах потребует около 50 млн евро. Финансирование планируется осуществлять из Государственного оборонного фонда.

