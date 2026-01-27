Литовская власть утвердила решение о строительстве военного полигона около границы с Беларусью

Власти Литвы приняли окончательное решение о создании нового военного полигона вблизи города Капчьяместис в Лаздыйском районе, недалеко от Сувалкского коридора и границы с Беларусью. Законодательное закрепление решения планируется во время весенней сессии Сейма.

Об этом сообщает местное агентство BNS.

О чем идет речь

По сообщению, это решение является окончательным и не будет дополнительно обсуждаться на уровне Государственного совета обороны Литвы.

"Решение о создании полигона существует, полигон будет создан, закон планируется одобрить в Сейме во время весенней сессии. Закон закрепит все обстоятельства и условия для создания полигона, легализует само решение", – заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас после заседания Государственного совета обороны 27 января.

Местные жители выступили против

Решение о создании полигона в Лаздынском районе было одобрено в декабре прошлого года. Местные жители выступили против этого объекта и выходили на протесты.

"Мы не хотим, чтобы нас выгоняли из наших домов, чтобы у нас забирали землю и леса. Никакого полигона. По моему мнению, в Литве достаточно полигонов. Нам не нужна война. А если здесь построят полигон, то мы пострадаем первыми", – сказала BNS пенсионерка Эльвира Янчулене.

Другие участники мероприятия заявили, что им предложили неадекватную компенсацию за передачу земли Министерству обороны. В результате литовское Минобороны пообещало окончательно утвердить решение о строительстве полигона только после консультаций с местными жителями. На встрече присутствовали президент Литвы Гитанас Науседа, министры и представители литовской армии.

Полигон нужен для масштабных учений

15 января президент Литвы Науседа на встрече с жителями заявил, что Литве не хватает большого полигона для литовской армии – из девяти только на двух можно проводить масштабные учения.

"Литва хотела бы проводить учения с польскими военнослужащими на постоянной основе на полигоне, который планируют построить вблизи этого города", – добавил Науседа.

В Беларуси начали пропагандистскую кампанию против строительства полигона в Литве

Как отмечает белорусская служба Радио Свобода, недавно ряд государственных изданий в Беларуси начал масштабную пропагандистскую кампанию против строительства полигона в Литве. В частности, министр иностранных дел страны Максим Рыжанков упомянул о намерении создать полигон вблизи белорусской границы в негативном контексте в своем втором публичном письме к литовскому народу:

"Под полигоны, военные городки и объекты инфраструктуры для союзников вырубаются леса, отбираются сельскохозяйственные угодья, нарушается природная среда. Парадокс заключается в том, что, уничтожая природу в одном месте, правительство выделяет еще 10 миллионов евро на программу "защиты болот", чтобы искусственно восстановить ее в другом".

Страны Балтии усиливают свою оборону

Литва и ее балтийские соседи Латвия и Эстония, граничащие с Россией, опасаются, что они могут оказаться следующими под прицелом Москвы, если она победит в войне против Украины.

Все три страны усиливают свою оборону после вторжения России в Украину в 2022 году и усиливают меры безопасности на границах из-за кризиса, вызванного наплывом мигрантов.