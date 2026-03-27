Диалог с Беларусью возможен только при условии доброй воли Минска, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что диалог между Вильнюсом и Минском станет возможным только при наличии искренних намерений со стороны Беларуси налаживать добрососедские отношения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал после заявлений спецпосланника США о необходимости возобновления контактов, передает литовское издание LRT.

Речь идет о позиции Вашингтона, который ожидает от Литвы возобновления диалога с Беларусью, в частности для возобновления транзита калийных удобрений.

Условия для диалога

Науседа подчеркнул, что на данный момент предпосылок для возобновления отношений нет.

По его словам, диалог станет возможным только тогда, когда белорусская сторона продемонстрирует реальную готовность к добрососедству.

"В каких-то деталях демонстрируется некая якобы добрая воля – хотя это трудно расценивать как "проявление доброй воли", когда начинают отпускать наши литовские грузовики, которые нелегально удерживали в Беларуси. Это как будто мы должны быть благодарны за то, что нам возвращают то, что было незаконно отобрано", – отметил президент Литвы.

Вопросы безопасности и санкции

Он также опроверг утверждение о том, что проблема с белорусскими метеозондами якобы решена.

"К сожалению, она не решена – и это даже подчеркнуто демонстративно показали после того, как спецпредставитель только что уехал из Беларуси", – подчеркнул Науседа.

Президент добавил, что только в случае стабилизации ситуации и отсутствия угроз со стороны Беларуси возможны контакты на определенном уровне.

В то же время он подчеркнул, что санкции против белорусских удобрений введены на уровне Евросоюза из-за нарушений прав человека во время выборов 2020 года, а также из-за соучастия Беларуси в войне России против Украины.

