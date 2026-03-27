398 11

Диалог с Беларусью возможен только при условии доброй воли Минска, - Науседа

Науседа высказался об отношениях Литвы и Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что диалог между Вильнюсом и Минском станет возможным только при наличии искренних намерений со стороны Беларуси налаживать добрососедские отношения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал после заявлений спецпосланника США о необходимости возобновления контактов, передает литовское издание LRT.

Речь идет о позиции Вашингтона, который ожидает от Литвы возобновления диалога с Беларусью, в частности для возобновления транзита калийных удобрений.

Условия для диалога

Науседа подчеркнул, что на данный момент предпосылок для возобновления отношений нет.

По его словам, диалог станет возможным только тогда, когда белорусская сторона продемонстрирует реальную готовность к добрососедству.

"В каких-то деталях демонстрируется некая якобы добрая воля – хотя это трудно расценивать как "проявление доброй воли", когда начинают отпускать наши литовские грузовики, которые нелегально удерживали в Беларуси. Это как будто мы должны быть благодарны за то, что нам возвращают то, что было незаконно отобрано", – отметил президент Литвы.

Вопросы безопасности и санкции

Он также опроверг утверждение о том, что проблема с белорусскими метеозондами якобы решена.

"К сожалению, она не решена – и это даже подчеркнуто демонстративно показали после того, как спецпредставитель только что уехал из Беларуси", – подчеркнул Науседа.

Президент добавил, что только в случае стабилизации ситуации и отсутствия угроз со стороны Беларуси возможны контакты на определенном уровне.

В то же время он подчеркнул, что санкции против белорусских удобрений введены на уровне Евросоюза из-за нарушений прав человека во время выборов 2020 года, а также из-за соучастия Беларуси в войне России против Украины.

Кацапам не запрещали экспорт добрив. Европа главный покупатель. Тут много раз писали про это.
діалог між Вільнюсом і Мінськом стане можливим лише за наявності щирих намірів добросусідських відносин з боку Білорусі. Джерело: https://censor.net/ua/n3607503

в якому місці сміятись?
Тут цікавий "финт ушами"... Кацапам заморозили експорт міндобрив. Так вони вирішили це питання проштовхнуть, через "чорний хід" - разом з білоруськими добривами, з яких, Трампом, зняті санкції, везти, через порти Латвії, і свої...
Кацапам не запрещали экспорт добрив. Европа главный покупатель. Тут много раз писали про это.
Західні санкції прямо не забороняють експорт російських добрив, але суттєво обмежують його через фінансові обмеження, логістичні проблеми (санкції на порти, танкери) та санкції проти окремих олігархів.
Логістичні та фінансові труднощі: Хоча добрива не під прямим ембарго (для забезпечення світової продовольчої безпеки), обмеження у сфері страхування, фрахту суден та відключення російських банків від SWIFT ускладнюють оплату та транспортування.
Спроби посилення санкцій: Країни ЄС (зокрема Фінляндія та Швеція) пропонують повну заборону імпорту російських добрив та обмеження для танкерів РФ.
Тогда почему ЕС каждый год бьет рекорды по покупке кацапских добрив.
Ти читать умієш тільки те, що тебе влаштовує?

"Хоча добрива не під прямим ембарго (для забезпечення світової продовольчої безпеки)"
Аа, ясно, они как всегда спасают мир.
Що поробиш... Ми давно могли позбавить Донбас водопостачання - але там мирні люди живуть... І ми МУСИМО їх "спасать"...
Европейцы известные обманщики, всегда говорят одно, а делают другое.
Не волнуйтесь, Лукашенко уже нашел себе друга лучше.
клайпєда!!!
прогнешся під піндосів?
клайпеда?
готова до атак шахедами, для примусу до переговорів?
нарва?
готова до окупації?
литва?
готова просрати коридор до кенігсберга?
діалог між Вільнюсом і Мінськом стане можливим лише за наявності щирих намірів добросусідських відносин з боку Білорусі. Джерело: https://censor.net/ua/n3607503

в якому місці сміятись?
