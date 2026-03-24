Сейм Литвы не поддержал запрет россиянам и белорусам участвовать в местных выборах

Литовский парламент (Сейм) во вторник, 24 марта, отклонил предложение оппозиции внести поправки в Конституцию, которые запрещали бы гражданам России и Беларуси, постоянно проживающим в стране, участвовать в муниципальных выборах.

Об этом говорится в материале издания LRT.

Инициатива не была принята из-за равного количества голосов: 28 депутатов проголосовали "за", 28 – "против", а 14 воздержались.

Мотивы и аргументы авторов предложения

Одна из авторов инициативы, консервативная депутат Даля Асавичюте-Гружаускене, пояснила, что причиной внесения поправки стало вторжение России в Украину в 2022 году и опасения относительно возможного вмешательства иностранных государств в демократические процессы Литвы.

"Мы видим, что Россия не только ведет обычную войну в Украине, но и активно вмешивается в выборы", — отметила она.

По ее словам, оценки угроз, проведенные Департаментом государственной безопасности Литвы, подчеркивают использование "враждебными государствами диаспоры для влияния на наши демократические процессы". На муниципальных выборах в 2023 году статус постоянного резидента имели около 21 650 иностранцев, большинство из которых были гражданами России и Беларуси.

Статистика и действующее законодательство

По состоянию на январь 2026 года количество иностранных резидентов выросло до 24 545 человек, из которых почти 19 тысяч происходят из стран, не входящих в ЕС. На последних муниципальных выборах проголосовали менее 4 300 иностранных резидентов.

На данный момент литовское законодательство позволяет всем постоянным жителям муниципалитета, включая иностранцев с разрешением на постоянное проживание, голосовать и баллотироваться на местных выборах. Предлагаемые изменения предусматривали ограничение этого права только для граждан Литвы и стран, соответствующих "критериям европейской и трансатлантической интеграции".

