Министр обороны Литвы Каунас отправляется в Украину для развития оборонного сотрудничества

Министр обороны Литвы Робертас Каунас посетит Украину, чтобы обсудить совместные проекты, технологии и укрепление оборонного потенциала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня я отправляюсь в Украину. Мы едем в Украину с целью ускорить как приобретение технологий, так и запуск совместных проектов, а также укрепить как наблюдение за нашим воздушным пространством, так и его оборону", — сказал Каунас.

Что предшествовало?

Осенью 2025 года президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, которая недавно вступила в эту должность и совершила свой первый зарубежный визит именно в нашу страну.

