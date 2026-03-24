Министр обороны Литвы Каунас отправляется в Украину для развития оборонного сотрудничества
Министр обороны Литвы Робертас Каунас посетит Украину, чтобы обсудить совместные проекты, технологии и укрепление оборонного потенциала.
"Сегодня я отправляюсь в Украину. Мы едем в Украину с целью ускорить как приобретение технологий, так и запуск совместных проектов, а также укрепить как наблюдение за нашим воздушным пространством, так и его оборону", — сказал Каунас.
Осенью 2025 года президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, которая недавно вступила в эту должность и совершила свой первый зарубежный визит именно в нашу страну.
