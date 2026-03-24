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Новини Допомога Литви Україні
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Міністр оборони Литви Каунас вирушає до України для розвитку оборонної співпраці

Каунас вирушає до України для розвитку оборонної співпраці

Міністр оборони Литви Робертас Каунас здійснить візит до України, щоб обговорити спільні проєкти, технології та посилення оборонних можливостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  LRT

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"Сьогодні я вирушаю до України. Ми їдемо до України з метою прискорити як придбання технологій, так і запуск спільних проєктів, а також зміцнити як спостереження за нашим повітряним простором, так і його оборону", – сказав Каунас.

Що передувало?

Восени 2025 року президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Києві з прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінене, яка нещодавно вступила на цю посаду та здійснила свій перший закордонний візит саме до нашої країни.

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Литва (2702) співпраця (1103) Україна (7530)
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