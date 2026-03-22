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У Литві скасували концерти соліста Modern Talking Болена: він закликав до дружби з Росією

Литва "закенселила" зірку Modern Talking

У Литві скасували концерти відомого німецького музиканта, колишнього учасника дуету Modern Talking Дітера Болена. Офіційну причину скасування концертів не називають, однак, імовірно, вона пов'язана із нещадавніми проросійськими висловлюваннями музиканта.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, інформує Цензор.НЕТ.

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Заходи скасовано 

72-річний співак і композитор разом зі своєю групою "Blue System" мав виступити 20 листопада в Клайпеді, а 21 листопада в Каунасі.

Однак у п’ятницю з системи продажу квитків зникли посилання на ці заходи, а інформація про них більше недоступна на вебсайтах обох арен.

Видання LRT отримало підтвердження від дистриб'юторів, що квитки на ці концерти не продаватимуться.

"Так, концерт у Каунасі скасовано. Ми порадилися з організаторами й домовилися, що такого заходу на нашій арені не має бути", – сказав LRT.lt керівник відділу організації заходів арени "Жальгіріс" Мантас Ведріцкас.

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Причина - висловлювання артиста

Причина скасування концертів Болена публічно не названа, однак медіа припускають, що вона може бути пов’язана з уривками з його останніх інтерв’ю, що поширилися в інтернеті.

В інтерв'ю артист заявив, що "Росія і Німеччина - це була, по суті, команда мрії, тому що у нас була дешева енергія, справи йшли дуже добре".

Крім того, три роки тому музикант критикував санкції, запроваджені Заходом проти Росії, а нещодавно заявив, що "Україна проти Росії не має жодних шансів".

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Топ коментарі
+40
Він реально болен.
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22.03.2026 16:43 Відповісти
+30
Та, ясно. Болєн на голову.
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22.03.2026 16:43 Відповісти
+26
Схоже - деменція безжальна до всіх - від американських президентів до колишніх поп - зірок ... 🤯
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22.03.2026 16:44 Відповісти

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