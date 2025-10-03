Виступ пропутінської оперної співачки Нетребко скасували в Румунії

У румунському місті Клуж-Напока скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує політику диктатора Володимира Путіна. Це відбулося завдяки зусиллям посольства України в Румунії та українських активістів.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ,

6 жовтня було заплановано концерт путіністки разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми.

Як повідомили у МЗС України, щоб не допустити виступу Нетребко, посольство України у Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерством культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що румунська сторона, скасувавши виступ Нетребко, проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані "культурно-мистецькі заходи".

"Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", - додали в МЗС.

