УКР
Новини Виступ Нетребко в Румунії
957 10

Виступ пропутінської оперної співачки Нетребко скасували в Румунії

У Румунії скасували концерт Анни Нетребко

У румунському місті Клуж-Напока скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує політику диктатора Володимира Путіна. Це відбулося завдяки зусиллям посольства України в Румунії та українських активістів.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

6 жовтня було заплановано концерт путіністки разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми.

Як повідомили у МЗС України, щоб не допустити виступу Нетребко, посольство України у Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерством культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний про виступ путіністки Нетребко в Лондоні: "Культурний інструмент, що легітимізує вбивства в Україні"

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що румунська сторона, скасувавши виступ Нетребко, проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані "культурно-мистецькі заходи".

"Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", - додали в МЗС.

Автор: 

концерт (239) посольство України (290) Румунія (1253) опера (44)
Коментувати
Сортувати:
А в Лондоні не скасували.
03.10.2025 21:07 Відповісти
У цієї співачки саме прізвище таке, щоб скасувати її виступ.
03.10.2025 21:10 Відповісти
Люблю Румынию!!!!!!
03.10.2025 21:28 Відповісти
Румуни - нарід притомний.
03.10.2025 21:57 Відповісти
Колись, десь у 2010, або раніше, я витратив купу грошей, щоби з гальорки Одеського Оперного почути спів цієї курви. Вона декілька разів налажала звісно, її заморський трахальщік взагалі весь час фальшивив, але всеодно отримали з жінкою задоволення від концерта.
А зараз - нам обом дико жалко тих грошей.
03.10.2025 22:03 Відповісти
Чому в Європу преться? Нехай в Челябінськ шурує і несе культур-мультур в маси.
03.10.2025 22:09 Відповісти
"Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми"

копипаст такой копипаст
03.10.2025 22:14 Відповісти
 
 