Выступление пропутинской оперной певицы Нетребко отменили в Румынии

В румынском городе Клуж-Напока отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает политику диктатора Владимира Путина. Это произошло благодаря усилиям посольства Украины в Румынии и украинских активистов.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

6 октября был запланирован концерт путинистки вместе с Трансильванским филармоническим оркестром, а также присвоение Нетребко звания Почетного доктора Национальной медицинской академии имени Георге Димы.

Как сообщили в МИД Украины, чтобы не допустить выступления Нетребко, посольство Украины в Румынии коммуницировало с ректором Национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институтами (в частности с МИД и Министерством культуры Румынии), а также привлекало представителей гражданского общества.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что румынская сторона, отменив выступление Нетребко, проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые "культурно-художественные мероприятия".

"Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора", - добавили в МИД.

