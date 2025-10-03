РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8875 посетителей онлайн
Новости Выступление Нетребко в Румынии
970 10

Выступление пропутинской оперной певицы Нетребко отменили в Румынии

В Румынии отменили концерт Анны Нетребко

В румынском городе Клуж-Напока отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает политику диктатора Владимира Путина. Это произошло благодаря усилиям посольства Украины в Румынии и украинских активистов.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

6 октября был запланирован концерт путинистки вместе с Трансильванским филармоническим оркестром, а также присвоение Нетребко звания Почетного доктора Национальной медицинской академии имени Георге Димы.

Как сообщили в МИД Украины, чтобы не допустить выступления Нетребко, посольство Украины в Румынии коммуницировало с ректором Национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институтами (в частности с МИД и Министерством культуры Румынии), а также привлекало представителей гражданского общества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Залужный о выступлении путинистки Нетребко в Лондоне: "Культурный инструмент, легитимизирующий убийства в Украине"

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что румынская сторона, отменив выступление Нетребко, проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые "культурно-художественные мероприятия".

"Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора", - добавили в МИД.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

концерт (405) посольство Украины (339) Румыния (1171) опера (65)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в Лондоні не скасували.
показать весь комментарий
03.10.2025 21:07 Ответить
У цієї співачки саме прізвище таке, щоб скасувати її виступ.
показать весь комментарий
03.10.2025 21:10 Ответить
Люблю Румынию!!!!!!
показать весь комментарий
03.10.2025 21:28 Ответить
Румуни - нарід притомний.
показать весь комментарий
03.10.2025 21:57 Ответить
Колись, десь у 2010, або раніше, я витратив купу грошей, щоби з гальорки Одеського Оперного почути спів цієї курви. Вона декілька разів налажала звісно, її заморський трахальщік взагалі весь час фальшивив, але всеодно отримали з жінкою задоволення від концерта.
А зараз - нам обом дико жалко тих грошей.
показать весь комментарий
03.10.2025 22:03 Ответить
Чому в Європу преться? Нехай в Челябінськ шурує і несе культур-мультур в маси.
показать весь комментарий
03.10.2025 22:09 Ответить
"Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми"

копипаст такой копипаст
показать весь комментарий
03.10.2025 22:14 Ответить
 
 