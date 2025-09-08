РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10217 посетителей онлайн
Новости Выступление россиянки Нетребко в опере Лондона
3 020 17

Залужный о выступлении путинистки Нетребко в Лондоне: "Культурный инструмент, легитимизирующий убийства в Украине"

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал отменить выступление пропутинской оперной певицы Анны Нетребко в Королевской опере Лондона.

Об этом он написал в Фейсбуке и колонке для Daily Mail, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат напомнил, что Нетребко была доверенным лицом диктатора РФ Путина в 2012 году, а в 2014 году фотографировалась с флагом фейковой "Новороссии".

Залужный отметил, что видеть выступление Нетребко на большой сцене в Британии, одном из крупнейших и ближайших союзников в войне против России, больно для украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Берлине хотят показать пророссийскую оперу: украинское сообщество требует отмены

Посол Украины также заявил о размывании ответственности и тезисе "культура вне политики" после едва ли не самого массового обстрела Киева за все время, во время которого российские войска убили младенца.

Залужный отметил, что путинистка Нетребко является "культурным инструментом, легитимизирующим убийства в Украине".

"На этой неделе она выйдет на сцену Ковент-Гардена (оперного театра - ред.), и люди будут аплодировать ей, будто она просто певица, будто войны вообще не было. Кремль пристально следит за такими сигналами. Для них выступление Нетребко в Ковент-Гардене - это не просто концерт. Это доказательство того, что даже после Бучи, Мариуполя, Краматорска российские артисты, которые в прошлом служили диктатору, могут снова выходить на лучшие сцены Европы", - добавляет посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропутинская певица Нетребко выступит в Лондонской Королевской опере

Посол Украины призвал британцев не быть равнодушными к таким событиям, как выступление Анны Нетребко.

"Это не просто культурное событие. Это испытание. Позволим ли мы Путину использовать искусство как занавес, чтобы скрыть свои преступления? Позволим ли мы его ближайшим союзникам стоять на мировых сценах, будто ничего не произошло?" - написал он.

Залужный добавил, что речь идет не о цензуре, а "о правде и о памяти".

Как ранее сообщала "Радио Свобода", 7 сентября несколько сотен протестующих вышли к зданию Королевской оперы в Лондоне с протестом против выступлений Анны Нетребко.

Нетребко будет выступать в опере в Лондоне: Залужный остро отреагировал
Фото: Радио Свобода

У россиянки должно быть четыре выступления в опере Джакомо Пуччини "Тоска". Первое выступление запланировано на 11 сентября. Все билеты на выступления Нетребко уже распроданы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о возвращении Нетребко на сцену Римской оперы: Как можно наслаждаться выступлением человека, который является соучастником преступлений РФ?

Автор: 

Лондон (364) опера (64) Залужный Валерий (672)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Про тех которые умеют читать и думать, а не только писать дурноватые посты
показать весь комментарий
08.09.2025 16:46 Ответить
+4
"Тактика и стратегия в борьбе с культурными элементами", чем не тема для докторской диссертации.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:46 Ответить
+2
Залужний зауважив, що бачити виступ Нетребко на великій сцені в Британії, одному з найбільших і найближчих союзників у війні проти Росії, боляче для українців.

Ну я в Україні і я не побачу. Про яких саме українців каже пан Залужний?
показать весь комментарий
08.09.2025 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Залужний зауважив, що бачити виступ Нетребко на великій сцені в Британії, одному з найбільших і найближчих союзників у війні проти Росії, боляче для українців.

Ну я в Україні і я не побачу. Про яких саме українців каже пан Залужний?
показать весь комментарий
08.09.2025 16:40 Ответить
Про тех которые умеют читать и думать, а не только писать дурноватые посты
показать весь комментарий
08.09.2025 16:46 Ответить
Вы не можете знать. Может ему действительно больно. В Лондоне.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:48 Ответить
Нетребко саме підходяще для путінської лярви прізвище.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:44 Ответить
"Тактика и стратегия в борьбе с культурными элементами", чем не тема для докторской диссертации.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:46 Ответить
инструментами*
показать весь комментарий
08.09.2025 16:49 Ответить
А захист цієї дисертації буде знову у підрахуя-ківалова.)
показать весь комментарий
08.09.2025 16:51 Ответить
👍
показать весь комментарий
08.09.2025 17:28 Ответить
Вчера Трамп с другим кацапом открывал финал US Open.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:49 Ответить
Ну слова зрозумілі, а якісь дії будуть?
показать весь комментарий
08.09.2025 16:50 Ответить
колонія московитів як миші пруть у всі шпарини де тільки можуть ...
світ не повинен бути наївним потрібно звужувати простір кацапам усіма силами і способами , це страшна зараза це вірус сніду це ракові метастази
показать весь комментарий
08.09.2025 17:00 Ответить
Нехай не скасовують, просто спецслужби України повинні її вбити на тому концерті і нехай в пеклі разом з кобзоном співає!
показать весь комментарий
08.09.2025 17:14 Ответить
Может ему медведь на ухо наступил?
показать весь комментарий
08.09.2025 17:27 Ответить
А тебе на яйца. Можешь заменить сопрано нетребко
показать весь комментарий
08.09.2025 17:55 Ответить
Интересно. Нетребко-украинская фамилия. Запроданка?
показать весь комментарий
08.09.2025 18:23 Ответить
Вона народилась в Україні.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:45 Ответить
 
 