Залужный о выступлении путинистки Нетребко в Лондоне: "Культурный инструмент, легитимизирующий убийства в Украине"

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал отменить выступление пропутинской оперной певицы Анны Нетребко в Королевской опере Лондона.

Об этом он написал в Фейсбуке и колонке для Daily Mail, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат напомнил, что Нетребко была доверенным лицом диктатора РФ Путина в 2012 году, а в 2014 году фотографировалась с флагом фейковой "Новороссии".

Залужный отметил, что видеть выступление Нетребко на большой сцене в Британии, одном из крупнейших и ближайших союзников в войне против России, больно для украинцев.

Посол Украины также заявил о размывании ответственности и тезисе "культура вне политики" после едва ли не самого массового обстрела Киева за все время, во время которого российские войска убили младенца.

Залужный отметил, что путинистка Нетребко является "культурным инструментом, легитимизирующим убийства в Украине".

"На этой неделе она выйдет на сцену Ковент-Гардена (оперного театра - ред.), и люди будут аплодировать ей, будто она просто певица, будто войны вообще не было. Кремль пристально следит за такими сигналами. Для них выступление Нетребко в Ковент-Гардене - это не просто концерт. Это доказательство того, что даже после Бучи, Мариуполя, Краматорска российские артисты, которые в прошлом служили диктатору, могут снова выходить на лучшие сцены Европы", - добавляет посол.

Посол Украины призвал британцев не быть равнодушными к таким событиям, как выступление Анны Нетребко.

"Это не просто культурное событие. Это испытание. Позволим ли мы Путину использовать искусство как занавес, чтобы скрыть свои преступления? Позволим ли мы его ближайшим союзникам стоять на мировых сценах, будто ничего не произошло?" - написал он.

Залужный добавил, что речь идет не о цензуре, а "о правде и о памяти".

Как ранее сообщала "Радио Свобода", 7 сентября несколько сотен протестующих вышли к зданию Королевской оперы в Лондоне с протестом против выступлений Анны Нетребко.

Фото: Радио Свобода

У россиянки должно быть четыре выступления в опере Джакомо Пуччини "Тоска". Первое выступление запланировано на 11 сентября. Все билеты на выступления Нетребко уже распроданы.

