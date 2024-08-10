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МИД о возвращении Нетребко на сцену Римской оперы: Как можно наслаждаться выступлением человека, являющегося соучастником преступлений РФ?

Анна Нетребко

Российская оперная певица Анна Нетребко, известнаz своей поддержкой Владимира Путина, которую намерены пустить на сцену Римской оперы, является соучастницей преступлений страны-агрессора России.

Об этом заявило в соцсети Х Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Россиянка Анна Нетребко возвращается на сцену Римской оперы. Годы поддержки путинского режима артисткой не мешают мировым сценам приветствовать ее. Как можно наслаждаться выступлением человека, который является соучастником преступлений РФ?" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропутинскую оперную певицу Нетребко вернули в Берлинскую оперу

МЗС про повернення Нетребко на сцену Римської опери

Кто такая Анна Нетребко

Анну Нетребко связывают с близким кругом российского диктатора Путина. В 2014 году она отметила свой 50-й день рождения в Кремле. Также она появлялась на публике с флагом так называемых "ЛДНР".

Ранее активисты требовали отменить выступление Нетребко в государственной опере Берлина.

Также Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Автор: 

Италия (1640) МИД (6937) россия (95388) опера (63)


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Топ комментарии
+10
Непотребко !
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10.08.2024 23:26
+8
Ну хай стара шкапа повиє! Нікому піццу у звєзду кинути?
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10.08.2024 23:28
+7
іскуство внє палітіки, сказали в Римі!
Рим - ти зійшов з розуму сторіч багато тому....
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10.08.2024 23:27
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Не треба нам Ненадько!
Не надо нам Нетребко!
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10.08.2024 23:19 Ответить
Непотребко !
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10.08.2024 23:26 Ответить
Тобі ім"я "Кнут Гамсун" що-небудь говорить? Довоєнний лауреат Нобелівської премії в області літератури Отримав її за роман "Соки землі" ще в 1920-му році Але після нападу Німеччини на Норвегію підтримав німців та колаборантів Квіслінга Після війни його книги були викинуті з бібліотек не тільки Норвегії - але й майже всіх країн Європи Норвежці доходили до того що спеціально привозили з усієї країни книги з власних бібліотек - щоб власноручно кинуть їх на обійстя його дому
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11.08.2024 10:21 Ответить
Як багато митців зіпсували та ще псують собі біографію та некролог!

А з іншого боку хтось (чи Колчак, чи Махно, чи фейсбук ) казав: "Не чіпайте шльондр, митців та візників - вони служать будь-якій владі!".
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11.08.2024 12:27 Ответить
Колчак! Тільки він не про "митців" казав А саме про АКТОРІВ
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11.08.2024 13:37 Ответить
Про акторів не сперечаюсь. Але щодо Колчака, то цю фразу вперше сказав поет Юрій Рибчинський в інтерв'ю українському виданню "Сьогодні":
Рибчинський заявив : «Я вважаю, що людина мистецтва, яка йде в політику, стає невільною. А вся ж принадність людини мистецтва в тому, що вона над партіями, над політиками і т. д. У цьому її колосальний вплив на той народ, який він репрезентує. Коли Олександр Колчак входив до сибірських міст, завжди вішали оголошення: "Артистів, кучерів і повій не чіпати - вони однаково служать всій владі"».

https://provereno.media/blog/2022/04/05/govoril-li-kolchak-ne-trogajte-artistov-prostitutok-i-kucherov-oni-sluzhat-ljuboj-vlasti/?amp=

Ну то таке... Фразу "Хто до нас з мечем прийде, від меча й паде!" теж сказав не Олександр Невський, а артист Микола Черкасов словами сценариста Петра Павленко, але хто це пам'ятає?
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12.08.2024 00:15 Ответить
Ми з тобою при Колчаку та Нєвському не жили Я не знаю наскільки розумною людиною був Рибчинський - але працями Колчака з полярної гідрографії користувалися і користуються мореплавці всього світу (навіть радянські - хоч і не згадували автора цих досліджень) Бо він не тільки адміралом був - але й відомим науковцем ТОбто розумною людиною - яка загинула з-за того що більшовики виявилися "мегабрехунами" що переплюнули Геббельса Так само вони брехали де тільки могли! Ти ж не знаєш що Колчака "продали" саме ЧЕХИ? Взамін на голову Колчака та його штабу більшовики дозволили чехам вивезти золотий запас із Сибіру Саме на це золото в Чехословаччині стався економічний бум: вони підняли свою промисловість так що Чехословаччина на душу населення мала у післявоєнній Європі один з наввищих ВВВП
А щодо Нєвського - ці слова відомі з одного з літописних творів Він дійсно міг такого і не говорить- за нього це міг сказать монах-літописець
Якщо у тебе є бажання "просто потриндіть" - то це не до мене
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12.08.2024 07:00 Ответить
Шановний Яр! Я поважаю Ваш історичний досвід та не сперечаюсь щодо особистості того ж Колчака. Я тільки маю давню звичку перевіряти інформацію (40 років ЩДК навчили, а в команді я завжди була "блохоловкою", тобто ставила під сумнів все, що здавалося "само собою зрозумілим"). Хто написав оті самі слова Олександра Невського (який був зовсім не тим, ким здавався, як і усе у кацапській історії), то ми знаємо ще з 1984 року, навіть Вікіпедія це знає. А з літописами Невському не дуже фартило...
На жаль, зараз час фейків. ШІ, Фотошоп та "розумні вислови" й афоризми під сумнівним авторством вводять в оману багатьох хороших і розумних людей. Доводиться кожен раз ретельно розбиратися. Чи просто висловлюватися не дуже категорично. Типу, не "Колчак сказав", а "приписується Колчаку".
Але, якщо ви вважаєте це за "просто потриндіти", то нехай так і буде...
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12.08.2024 20:33 Ответить
А от мені годину тому мій однодумець (з яким ми тільки що "чубилися" на історико-політико-ідеологічну тему) написав що він не вірить Вікіпедії - бо туди пишуть "хто-попало" і "що попало" ТО кому вірить?
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12.08.2024 20:42 Ответить
Ну, для гарного "блохолова" одне джерело - не джерело. І коли ми починали, не тільки Вікіпедії, а й Інета не було. І енциклопедіям ще можна було вірити, і навіть деяким журналам...
Зараз можна за годину покрутити кілька десятків сайтів, відкинути "вутятниці" та відверту брехню, подивитись, що кажуть фахівці. А тоді - добами у бібліотеці. Мені там навіть ліжечко поставити пропонували.

А з Вікіпедією теж можна працювати. Я одну і ту ж статтю читаю кількома знайомими мені мовами виходить дуже цікаво та статистично десь вирівнюється. А ще розумієш, чому та чим українська версія подій відрізняється від російської, а німецька від англійської.
Но то таке...
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12.08.2024 23:13 Ответить
Юристів якраз і вчать працювать з кількома джерелами одночасно Так що мене цим не здивуєш
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13.08.2024 06:57 Ответить
іскуство внє палітіки, сказали в Римі!
Рим - ти зійшов з розуму сторіч багато тому....
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10.08.2024 23:27 Ответить
Та перехрестіться, щоб в них ще якесь дуче не прорізалось..
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11.08.2024 00:44 Ответить
Чим займався дуче - а він бігав до підораса адіка бо всі кому не ліньки італійскій армії давали прикурити , італійці відвоювалися за часів Риму - теперка в них Дольче віта а не Пакс Романа .
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11.08.2024 04:37 Ответить
Ну хай стара шкапа повиє! Нікому піццу у звєзду кинути?
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10.08.2024 23:28 Ответить
ХЗНА. Відносно мене Нєтрєбко ще молодуха. Просто сама по собі курва.
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11.08.2024 01:13 Ответить
Теж хзна) мені молодуха, але при викорастуванні маю зблювати - сила волі є)
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11.08.2024 01:22 Ответить
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11.08.2024 01:32 Ответить
Странні люди ці МЗС.

Пару-тройку століть ці питання рішаються гнилими помідорами і всі питання найму цього артіста знімаються відмовою власника закладу від побитого гнилими помідорами артіста
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10.08.2024 23:30 Ответить
Зараз цього недостатньо. Будь ласка, замініть помідори свинцем. Так послідовувачі будуть більше вражені результатами.
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10.08.2024 23:33 Ответить
так послідовники зроблять з них героїчних жертв мистецтва, яке знищують українські варвари.

В тебе мізки є, чи ти з Кацапії ?
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10.08.2024 23:44 Ответить
Странні? Хто з кацапії?
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11.08.2024 00:45 Ответить
Жирафа прі Лунє©
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11.08.2024 01:23 Ответить
Справа в тому, що "публіка", яка ходить на "оперу" - в основному відноситься до категорії "какая разница" Тому там нікому кидать помідорами
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11.08.2024 10:25 Ответить
МЗС, може, якісь кроки дійсно рівня міністерства зробить? "Заявили в соцмережі Х..." Ще б на паркані написали....
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10.08.2024 23:54 Ответить
Кто знает где в Риме можно купить тухлые яйца?
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11.08.2024 00:04 Ответить
в любом магазине. Просто в них надо проламать полсантиметровую дырочку и положить на тёплый подоконник
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11.08.2024 00:12 Ответить
дней на 4-5
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11.08.2024 00:13 Ответить
Не тухлыми тоже неплохо получается (Янукович подтвердит!). Главное, чтобы яиц было много! И чтобы они были у бросающих!
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11.08.2024 12:33 Ответить
Ця бездарна паРаштська потвора не заслуговує ні на будь що пов'язане з мистецтвом
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11.08.2024 00:07 Ответить
А в розшук оголосити ми її ніяк не можемо? Кацапня ж якось Залужного намагалась за кордоном затримати.
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11.08.2024 00:26 Ответить
Sogenannte Promis wie diese Frau, kann man leicht Boykottieren.
Man kauft einfach keine Karte wo Sie mit auftritt,
Der Intendant wird sich hüten dieser Person nochmal ein Auftritt zu besorgen, wenn er wegen ihr rote Zahlen ********.
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11.08.2024 00:32 Ответить
отакі вони тепер, кубанські кацачкі . . .
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11.08.2024 00:33 Ответить
В Мадриді теж співає, нещодавно бачила...
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11.08.2024 01:20 Ответить
В Італії десятки тисяч українців, влаштуйте їй "теплу зустріч", тим більше що у старої курви явно українське коріння.
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11.08.2024 06:08 Ответить
Воно й не дивно з урахуванням недолугості "дипломатів" МЗС, котрі навіть своє повідомлення гугл-транслейтером перекладали
Що таке Roman Opera? Циганська опера? По "роками підтримує" теж питання.
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11.08.2024 07:14 Ответить
Світ дуже швидко котиться у прірву . Приймати тих,(шельму непотребко) котра підтримує рашистських вбивців українського народу ,це все одно що в минулому був би підтриманий Юда .котрий віддав Ісуса в руки його катів і вбивць...
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11.08.2024 09:06 Ответить
 
 