МИД о возвращении Нетребко на сцену Римской оперы: Как можно наслаждаться выступлением человека, являющегося соучастником преступлений РФ?
Российская оперная певица Анна Нетребко, известнаz своей поддержкой Владимира Путина, которую намерены пустить на сцену Римской оперы, является соучастницей преступлений страны-агрессора России.
Об этом заявило в соцсети Х Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Россиянка Анна Нетребко возвращается на сцену Римской оперы. Годы поддержки путинского режима артисткой не мешают мировым сценам приветствовать ее. Как можно наслаждаться выступлением человека, который является соучастником преступлений РФ?" - говорится в сообщении.
Кто такая Анна Нетребко
Анну Нетребко связывают с близким кругом российского диктатора Путина. В 2014 году она отметила свой 50-й день рождения в Кремле. Также она появлялась на публике с флагом так называемых "ЛДНР".
Ранее активисты требовали отменить выступление Нетребко в государственной опере Берлина.
Также Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке.
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Не надо нам Нетребко!
А з іншого боку хтось (чи Колчак, чи Махно, чи фейсбук ) казав: "Не чіпайте шльондр, митців та візників - вони служать будь-якій владі!".
Рибчинський заявив : «Я вважаю, що людина мистецтва, яка йде в політику, стає невільною. А вся ж принадність людини мистецтва в тому, що вона над партіями, над політиками і т. д. У цьому її колосальний вплив на той народ, який він репрезентує. Коли Олександр Колчак входив до сибірських міст, завжди вішали оголошення: "Артистів, кучерів і повій не чіпати - вони однаково служать всій владі"».
https://provereno.media/blog/2022/04/05/govoril-li-kolchak-ne-trogajte-artistov-prostitutok-i-kucherov-oni-sluzhat-ljuboj-vlasti/?amp=
Ну то таке... Фразу "Хто до нас з мечем прийде, від меча й паде!" теж сказав не Олександр Невський, а артист Микола Черкасов словами сценариста Петра Павленко, але хто це пам'ятає?
А щодо Нєвського - ці слова відомі з одного з літописних творів Він дійсно міг такого і не говорить- за нього це міг сказать монах-літописець
Якщо у тебе є бажання "просто потриндіть" - то це не до мене
На жаль, зараз час фейків. ШІ, Фотошоп та "розумні вислови" й афоризми під сумнівним авторством вводять в оману багатьох хороших і розумних людей. Доводиться кожен раз ретельно розбиратися. Чи просто висловлюватися не дуже категорично. Типу, не "Колчак сказав", а "приписується Колчаку".
Але, якщо ви вважаєте це за "просто потриндіти", то нехай так і буде...
Зараз можна за годину покрутити кілька десятків сайтів, відкинути "вутятниці" та відверту брехню, подивитись, що кажуть фахівці. А тоді - добами у бібліотеці. Мені там навіть ліжечко поставити пропонували.
А з Вікіпедією теж можна працювати. Я одну і ту ж статтю читаю кількома знайомими мені мовами виходить дуже цікаво та статистично десь вирівнюється. А ще розумієш, чому та чим українська версія подій відрізняється від російської, а німецька від англійської.
Но то таке...
Рим - ти зійшов з розуму сторіч багато тому....
Пару-тройку століть ці питання рішаються гнилими помідорами і всі питання найму цього артіста знімаються відмовою власника закладу від побитого гнилими помідорами артіста
В тебе мізки є, чи ти з Кацапії ?
Man kauft einfach keine Karte wo Sie mit auftritt,
Der Intendant wird sich hüten dieser Person nochmal ein Auftritt zu besorgen, wenn er wegen ihr rote Zahlen ********.
Що таке Roman Opera? Циганська опера? По "роками підтримує" теж питання.