МИД о возвращении Нетребко на сцену Римской оперы: Как можно наслаждаться выступлением человека, являющегося соучастником преступлений РФ?

Российская оперная певица Анна Нетребко, известнаz своей поддержкой Владимира Путина, которую намерены пустить на сцену Римской оперы, является соучастницей преступлений страны-агрессора России.

Об этом заявило в соцсети Х Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Россиянка Анна Нетребко возвращается на сцену Римской оперы. Годы поддержки путинского режима артисткой не мешают мировым сценам приветствовать ее. Как можно наслаждаться выступлением человека, который является соучастником преступлений РФ?" - говорится в сообщении.

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Кто такая Анна Нетребко

Анну Нетребко связывают с близким кругом российского диктатора Путина. В 2014 году она отметила свой 50-й день рождения в Кремле. Также она появлялась на публике с флагом так называемых "ЛДНР".

Ранее активисты требовали отменить выступление Нетребко в государственной опере Берлина.

Также Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке.