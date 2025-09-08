Залужний про виступ путіністки Нетребко в Лондоні: "Культурний інструмент, що легітимізує вбивства в Україні"

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний закликав скасувати виступ пропутінської оперної співачки Анни Нетребко в Королівській опері Лондона.

Про це він написав у Фейсбуці та колонці для Daily Mail, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат нагадав, що Нетребко була довіреною особою диктатора РФ Путіна у 2012 році, а у 2014 році фотографувалася з прапором фейкової "Новоросії".

Залужний зауважив, що бачити виступ Нетребко на великій сцені в Британії, одному з найбільших і найближчих союзників у війні проти Росії, боляче для українців.

Посол України також заявив про розмивання відповідальності та тезу "культура поза політикою" після чи не наймасовішого обстрілу Києва за весь час, під час якого російські війська вбили немовля.

Залужний наголосив, що путіністка Нетребко є "культурним інструментом, що легітимізує вбивства в Україні".

"Цього тижня вона вийде на сцену Ковент-Гардену (оперного театру - ред.), і люди аплодуватимуть їй, ніби вона просто співачка, ніби війни взагалі не було. Кремль пильно стежить за такими сигналами. Для них виступ Нетребка в Ковент-Гардені — це не просто концерт. Це доказ того, що навіть після Бучі, Маріуполя, Краматорська російські артисти, які в минулому служили диктатору, можуть знову виходити на найкращі сцени Європи", - додає посол.

Посол України закликав британців не бути байдужими до таких подій, як виступ Анни Нетребко.

"Це не просто культурна подія. Це випробування. Чи дозволимо ми Путіну використовувати мистецтво як завісу, щоб приховати свої злочини? Чи дозволимо ми його найближчим союзникам стояти на світових сценах, ніби нічого не сталося?" - написав він.

Залужний додав, що йдеться не про цензуру, а "про правду і про памʼять".

Як раніше повідомляла "Радіо Свобода", 7 вересня кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні з протестом проти виступів Анни Нетребко.

Фото: Радіо Свобода

Росіянка має чотири виступи в опері Джакомо Пуччіні "Тоска". Перший виступ запланований на 11 вересня. Всі квитки на виступи Нетребко вже розпродані.

