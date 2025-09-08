УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10455 відвідувачів онлайн
Новини Виступ росіянки Нетребко в опері Лондона
1 625 14

Залужний про виступ путіністки Нетребко в Лондоні: "Культурний інструмент, що легітимізує вбивства в Україні"

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний закликав скасувати виступ пропутінської оперної співачки Анни Нетребко в Королівській опері Лондона.

Про це він написав у Фейсбуці та колонці для Daily Mail, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат нагадав, що Нетребко була довіреною особою диктатора РФ Путіна у 2012 році, а у 2014 році фотографувалася з прапором фейкової "Новоросії".

Залужний зауважив, що бачити виступ Нетребко на великій сцені в Британії, одному з найбільших і найближчих союзників у війні проти Росії, боляче для українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Берліні хочуть показати проросійську оперу: українська спільнота вимагає скасування

Посол України також заявив про розмивання відповідальності та тезу "культура поза політикою" після чи не наймасовішого обстрілу Києва за весь час, під час якого російські війська вбили немовля.

Залужний наголосив, що путіністка Нетребко є "культурним інструментом, що легітимізує вбивства в Україні".

"Цього тижня вона вийде на сцену Ковент-Гардену (оперного театру - ред.), і люди аплодуватимуть їй, ніби вона просто співачка, ніби війни взагалі не було. Кремль пильно стежить за такими сигналами. Для них виступ Нетребка в Ковент-Гардені — це не просто концерт. Це доказ того, що навіть після Бучі, Маріуполя, Краматорська російські артисти, які в минулому служили диктатору, можуть знову виходити на найкращі сцени Європи", - додає посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропутінська співачка Нетребко виступить у Лондонській Королівській опері

Посол України закликав британців не бути байдужими до таких подій, як виступ Анни Нетребко.

"Це не просто культурна подія. Це випробування. Чи дозволимо ми Путіну використовувати мистецтво як завісу, щоб приховати свої злочини? Чи дозволимо ми його найближчим союзникам стояти на світових сценах, ніби нічого не сталося?" - написав він.

Залужний додав, що йдеться не про цензуру, а "про правду і про памʼять".

Як раніше повідомляла "Радіо Свобода", 7 вересня кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні з протестом проти виступів Анни Нетребко.

Нетребко виступатиме в опері в Лондоні: Залужний гостро відреагував
Фото: Радіо Свобода

Росіянка має чотири виступи в опері Джакомо Пуччіні "Тоска". Перший виступ запланований на 11 вересня. Всі квитки на виступи Нетребко вже розпродані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про повернення Нетребко на сцену Римської опери: Як можна насолоджуватися виступом людини, яка є співучасником злочинів РФ?

Автор: 

Лондон (401) опера (43) Залужний Валерій (739)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Про тех которые умеют читать и думать, а не только писать дурноватые посты
показати весь коментар
08.09.2025 16:46 Відповісти
+3
"Тактика и стратегия в борьбе с культурными элементами", чем не тема для докторской диссертации.
показати весь коментар
08.09.2025 16:46 Відповісти
+1
Залужний зауважив, що бачити виступ Нетребко на великій сцені в Британії, одному з найбільших і найближчих союзників у війні проти Росії, боляче для українців.

Ну я в Україні і я не побачу. Про яких саме українців каже пан Залужний?
показати весь коментар
08.09.2025 16:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Залужний зауважив, що бачити виступ Нетребко на великій сцені в Британії, одному з найбільших і найближчих союзників у війні проти Росії, боляче для українців.

Ну я в Україні і я не побачу. Про яких саме українців каже пан Залужний?
показати весь коментар
08.09.2025 16:40 Відповісти
Про тех которые умеют читать и думать, а не только писать дурноватые посты
показати весь коментар
08.09.2025 16:46 Відповісти
Вы не можете знать. Может ему действительно больно. В Лондоне.
показати весь коментар
08.09.2025 16:48 Відповісти
Нетребко саме підходяще для путінської лярви прізвище.
показати весь коментар
08.09.2025 16:44 Відповісти
"Тактика и стратегия в борьбе с культурными элементами", чем не тема для докторской диссертации.
показати весь коментар
08.09.2025 16:46 Відповісти
инструментами*
показати весь коментар
08.09.2025 16:49 Відповісти
А захист цієї дисертації буде знову у підрахуя-ківалова.)
показати весь коментар
08.09.2025 16:51 Відповісти
👍
показати весь коментар
08.09.2025 17:28 Відповісти
Вчера Трамп с другим кацапом открывал финал US Open.
показати весь коментар
08.09.2025 16:49 Відповісти
Ну слова зрозумілі, а якісь дії будуть?
показати весь коментар
08.09.2025 16:50 Відповісти
колонія московитів як миші пруть у всі шпарини де тільки можуть ...
світ не повинен бути наївним потрібно звужувати простір кацапам усіма силами і способами , це страшна зараза це вірус сніду це ракові метастази
показати весь коментар
08.09.2025 17:00 Відповісти
Нехай не скасовують, просто спецслужби України повинні її вбити на тому концерті і нехай в пеклі разом з кобзоном співає!
показати весь коментар
08.09.2025 17:14 Відповісти
Может ему медведь на ухо наступил?
показати весь коментар
08.09.2025 17:27 Відповісти
 
 