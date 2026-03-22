В Литве отменили концерты солиста Modern Talking Болена: он призвал к дружбе с Россией

Литва "забанила" звезду Modern Talking

В Литве отменили концерты известного немецкого музыканта, бывшего участника дуэта Modern Talking Дитера Болена. Официальную причину отмены концертов не называют, однако, вероятно, она связана с недавними пророссийскими высказываниями музыканта.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятия отменены 

72-летний певец и композитор вместе со своей группой "Blue System" должен был выступить 20 ноября в Клайпеде, а 21 ноября в Каунасе.

Однако в пятницу из системы продажи билетов исчезли ссылки на эти мероприятия, а информация о них больше недоступна на веб-сайтах обеих арен.

Издание LRT получило подтверждение от дистрибьюторов, что билеты на эти концерты продаваться не будут.

"Да, концерт в Каунасе отменен. Мы посоветовались с организаторами и договорились, что такого мероприятия на нашей арене не должно быть", — сказал LRT.lt руководитель отдела организации мероприятий арены "Жальгирис" Мантас Ведрицкас.

Читайте также: Выступление пропутинской оперной певицы Нетребко отменили в Румынии

Причина – высказывания артиста

Причина отмены концертов Болена публично не названа, однако СМИ предполагают, что она может быть связана с отрывками из его последних интервью, распространившимися в интернете.

В интервью артист заявил, что "Россия и Германия — это была, по сути, команда мечты, потому что у нас была дешевая энергия, дела шли очень хорошо".

Кроме того, три года назад музыкант критиковал санкции, введенные Западом против России, а недавно заявил, что "Украина против России не имеет никаких шансов".

Читайте также: В Эстонии отменили концерт американской группы Limp Bizkit – все из-за поддержки оккупации Крыма

+10
Та, ясно. Болєн на голову.
22.03.2026 16:43 Ответить
+9
Він реально болен.
22.03.2026 16:43 Ответить
+8
Схоже - деменція безжальна до всіх - від американських президентів до колишніх поп - зірок ... 🤯
22.03.2026 16:44 Ответить
дитер болен паРашей
22.03.2026 16:45 Ответить
З німців тільки oomph! ок
22.03.2026 16:47 Ответить
Так он нещодавно бельгійский премєр Барт Де Вевер теж закликав до дружби і до покупок нафти з московії.
Його забанити слабо?
Слабо!!!
22.03.2026 16:49 Ответить
Не лякай Сибігу
22.03.2026 17:36 Ответить
капець!
хто платить за концерт дідугана, популярного у 80 х?
литва реально хвора на грьобану толєрастію до сов'єтських підарів!
дограєтесь.....
22.03.2026 16:49 Ответить
А ви б не заплатили за те, щоб на власні очі побачити справжню живу єгипетську мумію? 🤣
22.03.2026 17:28 Ответить
Я памятаю як київське бидло на шостому році війни і напередодні великого рашиського вторгнення аплодувало рашисту басті в палаці спорту.
22.03.2026 16:53 Ответить
іх бін болєн на всю голову.
22.03.2026 17:01 Ответить
Він іще у тому зірковому дуеті гімнюком був.
22.03.2026 17:02 Ответить
Другий ніби сказав, що болєн - 3,14дарас. У прямому сенсі слова...
22.03.2026 17:05 Ответить
Оприск окупантiв Берлiну!
22.03.2026 17:42 Ответить
Респект.
22.03.2026 17:22 Ответить
Дітер Хворий
22.03.2026 17:27 Ответить
Йому б до кобзона для спільних концертів!
22.03.2026 17:40 Ответить
Дiттер болєн. Ринго стар.
22.03.2026 17:40 Ответить
 
 