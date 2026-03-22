В Литве отменили концерты солиста Modern Talking Болена: он призвал к дружбе с Россией

В Литве отменили концерты известного немецкого музыканта, бывшего участника дуэта Modern Talking Дитера Болена. Официальную причину отмены концертов не называют, однако, вероятно, она связана с недавними пророссийскими высказываниями музыканта.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT.

Мероприятия отменены

72-летний певец и композитор вместе со своей группой "Blue System" должен был выступить 20 ноября в Клайпеде, а 21 ноября в Каунасе.

Однако в пятницу из системы продажи билетов исчезли ссылки на эти мероприятия, а информация о них больше недоступна на веб-сайтах обеих арен.

Издание LRT получило подтверждение от дистрибьюторов, что билеты на эти концерты продаваться не будут.

"Да, концерт в Каунасе отменен. Мы посоветовались с организаторами и договорились, что такого мероприятия на нашей арене не должно быть", — сказал LRT.lt руководитель отдела организации мероприятий арены "Жальгирис" Мантас Ведрицкас.

Причина – высказывания артиста

Причина отмены концертов Болена публично не названа, однако СМИ предполагают, что она может быть связана с отрывками из его последних интервью, распространившимися в интернете.

В интервью артист заявил, что "Россия и Германия — это была, по сути, команда мечты, потому что у нас была дешевая энергия, дела шли очень хорошо".

Кроме того, три года назад музыкант критиковал санкции, введенные Западом против России, а недавно заявил, что "Украина против России не имеет никаких шансов".

