Сейм Литви не підтримав заборону росіянам і білорусам брати участь у місцевих виборах

Литовський парламент (Сейм) у вівторок, 24 березня, відхилив пропозицію опозиції внести зміни до Конституції, які б забороняли громадянам Росії та Білорусі, що постійно проживають у країні, брати участь у муніципальних виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання LRT.

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Ініціатива не була прийнята через рівну кількість голосів: 28 депутатів проголосували "за", 28 – "проти", а 14 утрималися.

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Мотиви та аргументи авторів пропозиції

Одна з авторок ініціативи, консервативна депутатка Даля Асавічюте-Гружаускене, пояснила, що причиною подання поправки стало вторгнення Росії в Україну у 2022 році та побоювання щодо можливого втручання іноземних держав у демократичні процеси Литви.

"Ми бачимо, що Росія не лише веде звичайну війну в Україні, а й активно втручається у вибори", — зазначила вона.

За її словами, оцінки загроз, проведені Департаментом державної безпеки Литви, підкреслюють використання "ворожими державами діаспори для впливу на наші демократичні процеси". На муніципальних виборах у 2023 році статус постійного резидента мали близько 21 650 іноземців, більшість з яких були громадянами Росії та Білорусі.

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Статистика та поточне законодавство

Станом на січень 2026 року кількість іноземних резидентів зросла до 24 545 осіб, з яких майже 19 тисяч походять з країн, що не входять до ЄС. На останніх муніципальних виборах проголосували менше ніж 4 300 іноземних резидентів.

На даний момент литовське законодавство дозволяє всім постійним мешканцям муніципалітету, включно з іноземцями з дозволом на постійне проживання, голосувати і балотуватися на місцевих виборах. Пропоновані зміни передбачали обмеження цього права лише для громадян Литви та країн, що відповідають "критеріям європейської та трансатлантичної інтеграції".

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