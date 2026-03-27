Діалог із Білоруссю можливий лише за умов доброї волі Мінська, – Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що діалог між Вільнюсом і Мінськом стане можливим лише за наявності щирих намірів добросусідських відносин з боку Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав після заяв спецпосланця США щодо необхідності відновлення контактів, передає литовське видання LRT.

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Йдеться про позицію Вашингтону, який очікує від Литви відновлення діалогу з Білоруссю, зокрема для поновлення транзиту калійних добрив.

Умови для діалогу

Науседа наголосив, що наразі передумов для відновлення відносин немає.

За його словами, діалог стане можливим лише тоді, коли білоруська сторона продемонструє реальну готовність до добросусідства.

"У якихось деталях якась нібито добра воля демонструється – хоча це важко розцінювати як "прояв доброї волі", коли починають відпускати наші литовські вантажівки, які нелегально утримували в Білорусі. Це як ніби ми маємо бути вдячні за те, що нам повертають щось нелегально відібране", – зазначив президент Литви.

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Безпекові питання і санкції

Він також спростував твердження про те, що проблема з білоруськими метеозондами нібито вирішена.

"На жаль, вона не вирішена – і це навіть підкреслено демонстративно показали після того, коли спецпредставник щойно поїхав з Білорусі", – підкреслив Науседа.

Президент додав, що лише у разі стабілізації ситуації та відсутності загроз з боку Білорусі можливі контакти на певному рівні.

Водночас він наголосив, що санкції проти білоруських добрив запроваджені на рівні Євросоюзу через порушення прав людини під час виборів 2020 року, а також через співучасть Білорусі у війні Росії проти України.

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