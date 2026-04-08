РФ хочет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны Приднестровья, но сил на это нет, - Палиса
Российские захватчики планируют создать новую буферную зону в Винницкой области. Однако пока у них нет сил, чтобы это осуществить.
Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Планы РФ
"Россияне все время меняют свои планы, прежде всего – сроки их выполнения. Безусловно, основное их внимание в этом году будет сосредоточено на Донбассе. А также при благоприятных условиях они будут наращивать усилия на Южном направлении – это Александровское и все Запорожское направление", – пояснил он.
По словам Палисы, у россиян остается в планах создание "буферной зоны" в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Также оккупанты не отказались от создания условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе реализовать свои агрессивные амбиции по захвату Николаевской и Одесской областей.
"Буферная зона" в Винницкой области
"Мало того, у них в планах даже появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.
Он отметил, что планы такого рода зафиксированы впервые.
"Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что на данный момент я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений", - подытожил Палиса.
Про те, що для ліквідації складів у Ковбасній, достатньо навіть не батарей артилерії, чи дивізіонів "Градів", і мову вести не варто... Вистачить і роїв ФПВ-шок, на оптоволокні. А вибухи на тих складах "переорють" половину Придністров'я...
Так що це все "понти для приезжих...".
Радник...
Президент теж не бачив, як за його спиною грабували країну і армію. Таке враження, що в ОП усі страждають поганим зором.
А для чого їм взагалі буферна зона на Вінниччині, від кого ? Якщо вже фантазувати на повну то з ПМР можна розпочати наступ на весь південь України, захопити Одесу, Миколаїв і Херсон. Я ще можу зрозуміти коли таку дичину несе телемарафонний експерт, а не діючий бригадний генерал.
Це плацдарми.
Історія ,,Придністров'я" має закінчитися його зникненням.