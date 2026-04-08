РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13695 посетителей онлайн
Новости Буферная зона Военное присутствие РФ в Приднестровье
2 434 31

РФ хочет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны Приднестровья, но сил на это нет, - Палиса

РФ планирует создать новую буферную зону: в ОП рассказали, где

Российские захватчики планируют создать новую буферную зону в Винницкой области. Однако пока у них нет сил, чтобы это осуществить.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Планы РФ

"Россияне все время меняют свои планы, прежде всего – сроки их выполнения. Безусловно, основное их внимание в этом году будет сосредоточено на Донбассе. А также при благоприятных условиях они будут наращивать усилия на Южном направлении – это Александровское и все Запорожское направление", – пояснил он.

По словам Палисы, у россиян остается в планах создание "буферной зоны" в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Также оккупанты не отказались от создания условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе реализовать свои агрессивные амбиции по захвату Николаевской и Одесской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует территорию Беларуси, Молдовы и Румынии для пролета "шахедов", - Игнат

"Буферная зона" в Винницкой области

"Мало того, у них в планах даже появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Он отметил, что планы такого рода зафиксированы впервые.

"Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что на данный момент я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений", - подытожил Палиса.

Читайте: Снижение мобилизационного возраста и изменение правил выезда мужчин за границу не рассматриваются, - Палиса

Автор: 

Винницкая область (1153) Приднестровье (651) Палиса Павел (57)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Якби вони рипнулись з Придністров'я, це би був просто подарунок.Там декілька тисяч місцевих роблять вигляд що це рашистська армія.Ні ******** зброї,ні техніки,ні досвіду,ні допомоги, нічого.Одна бригада сбс і одна мотопіхотна роздушать цей чиряк на сраці за декілька днів.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:30 Ответить
+6
Україні треба вичавити цій гній. Якщо Молдова не хоче, створити казус бейли та розпіздошить цій кацапський анклав, ***** він там всерся.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:45 Ответить
+5
Замість того щоб думати як стабілізувати фронт і як уберегти мирне населення від цілодобових обстрілів ,вигадують різні нісенітниці в придністровї щось близько трьох тисяч військ рф ,яким чином вони можуть створити буферну зону ?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
згідно міжнародного права, яке по факту вже не існує, ініціювати це має Молдова, при цьому може попросити це зробити як Україну, так і Румінію, або обох одночасно ...
показать весь комментарий
08.04.2026 09:55 Ответить
Україна тут ні до чого...достатньо сил внутрішніх військ та поліції...Молдаова може і має право запросити сили внутрішніх військ з Румунії для наведення конститутаційного ладу
показать весь комментарий
08.04.2026 10:11 Ответить
По перше-армія у Молдови не краща ніж у т.з.пмр.Ввязуватись у війну навіть з банановою республікою вони не будуть.Немає сил,засобів і бажання.По-друге,кацапи туди добратись не можуть,а от вдарить по Кишиневу сотнею шахедів і десятком-другим крилатих ракет-запроста.А що вони зроблять?ППО в них просто немає,як і чим вдарить у відповідь.Україна не може в односторонньому порядку прийняти рішення вдертись у т.з.пмр,бо за міжнародними нормами(на які вже давно клали майже всі) це суверенна територія Молдови.Україна може тільки дати відповідь на збройну агресію.Але бананова пмр і льководи з кремля нам такого подарунка не зроблять.P.S.https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyBwgAEAAYjwIyBwgBEAAYgAQyBwgCEAAYgAQyBwgDEAAYgAQyBwgEEAAYgAQyBwgFEC4YgAQyBwgGEAAYgAQyBwgHEAAYgAQyBwgIEAAYgAQyBwgJEAAYjwLSAQg1Mjc4ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwj17P-03t2TAxVM0AIHHWkpId0QgK4QegYIAQgAEAM Казус беллі (лат. casus belli - «випадок [для] війни»)
показать весь комментарий
08.04.2026 10:48 Ответить
Шо за маячня?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:34 Ответить
Схоже Паліса, як попав в ОПу, теж щось вживає через ніс?!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:59 Ответить
з тим "пмр" давно пора закінчувати, якщо не в 2014 та в 2022 точно .. але Молдова з Румунією не як не наважаться усунути цей рудемент червоної комуно-нацистької, ріпоїдо-совкової окупації періоду 2WW !!!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:36 Ответить
"Хотіть" можна, що-завгодно... Ким і чим вони ту "буферну зону" створюватимуть? Техніка вже давно поіржавіла. Та й мало її... *********** багато, але вони вже, здебільшого, "бородаті", і не відомо, як і куди стрілятимуть... І що саме головне - де вони знайдуть тих, хто піде воювать?
Про те, що для ліквідації складів у Ковбасній, достатньо навіть не батарей артилерії, чи дивізіонів "Градів", і мову вести не варто... Вистачить і роїв ФПВ-шок, на оптоволокні. А вибухи на тих складах "переорють" половину Придністров'я...
Так що це все "понти для приезжих...".
показать весь комментарий
08.04.2026 09:37 Ответить
і частину півночі Одеської, можливо кусочок Вінницької області, якщо звичайно кацапи звіти цей совіцький металолом зо більш як 30 років не розпродали або він не зігнив від корозії ...
показать весь комментарий
08.04.2026 09:57 Ответить
А ти думаєш - коли ми б'ємо по ТОТ - ми б'ємо, виключно, по кацапах? Це війна... І я впевнений, що, перед тим, як лупонуть по Ковбасній, наші підготуються - підтягнуть пожежників, саперні підрозділи, закладуть мішками з піском, вразливі об"єкти, почнуть часткову евакуацію жителів, і домашню скотину... Впевнений - як тільки подібні заходи, у нас, почнуть проводить - у Придністров'ї "апетит пропаде", і бажання створювать "буферну зону", щезне...
показать весь комментарий
08.04.2026 10:19 Ответить
зелені зрадники ім в цьому допоможуть як допомогли з півднем...
показать весь комментарий
08.04.2026 09:38 Ответить
Перевиконання оманського плану.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:42 Ответить
на Закарпаття нападе орбан, на Галичину Навроцький з Армією Крайовою, а на Волинь бацька посуне. Тільки не питайте про корупцію зеленського і провал євроінтеграції та перемовин
показать весь комментарий
08.04.2026 09:43 Ответить
Вони хочуть Одеську обл шоб ніяких буферів з придністров"ям - аби шось сказанути
показать весь комментарий
08.04.2026 09:44 Ответить
Замість того щоб думати як стабілізувати фронт і як уберегти мирне населення від цілодобових обстрілів ,вигадують різні нісенітниці в придністровї щось близько трьох тисяч військ рф ,яким чином вони можуть створити буферну зону ?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:47 Ответить
Що Паліса курить?
Радник...
показать весь комментарий
08.04.2026 09:49 Ответить
Просто кокс поділився з ним дозою
показать весь комментарий
08.04.2026 10:15 Ответить
"Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів", - підсумував Паліса.
Президент теж не бачив, як за його спиною грабували країну і армію. Таке враження, що в ОП усі страждають поганим зором.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:54 Ответить
У нас ще у 2022-му році мала б бути буферна зона з Молдовой. Але чогось досі зволікаємо.
показать весь комментарий
08.04.2026 10:09 Ответить
Це звичайний треш
показать весь комментарий
08.04.2026 10:22 Ответить
Та що там буферна зона на Вінниччині, в планах кацапів потопити Британські острови, взяти під повний контроль Балтійське море , на місці США зробити протоку .
А для чого їм взагалі буферна зона на Вінниччині, від кого ? Якщо вже фантазувати на повну то з ПМР можна розпочати наступ на весь південь України, захопити Одесу, Миколаїв і Херсон. Я ще можу зрозуміти коли таку дичину несе телемарафонний експерт, а не діючий бригадний генерал.
показать весь комментарий
08.04.2026 10:23 Ответить
Як же вони заї'али з цими своїми фікс-планами ці кацапи злої'учі! Все планують і планують - кожного разу фантасмагоричніше! Коли вже у них цей "планатор" зламається? Думають чим більше планів, тим більше ймовірність, що хоч один із них збудеться? Нема там ні однієї розсудливої людини - одні боягузливі жлоби-сраколизи коло пуйла!
показать весь комментарий
08.04.2026 10:25 Ответить
Ніяких ,,буферних зон" не існує.
Це плацдарми.
Історія ,,Придністров'я" має закінчитися його зникненням.
показать весь комментарий
08.04.2026 10:30 Ответить
Потрібно збирати таємно армію молдова/румунія/україна і зненацька раптово зачистити це лайно , московитів доєдиниго ліквідувати
показать весь комментарий
08.04.2026 10:36 Ответить
У паліси в роті завонялося, то ж вирішив провітрити. Начебто ніхто не знає, шо пуйло бажає перетворити усю Україну на т.з.буферну зону.
показать весь комментарий
08.04.2026 10:38 Ответить
Замість курської авантюри краще б зробили рейд в Придністров'я.
показать весь комментарий
08.04.2026 10:49 Ответить
 
 