РФ хочет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны Приднестровья, но сил на это нет, - Палиса

Российские захватчики планируют создать новую буферную зону в Винницкой области. Однако пока у них нет сил, чтобы это осуществить.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Планы РФ

"Россияне все время меняют свои планы, прежде всего – сроки их выполнения. Безусловно, основное их внимание в этом году будет сосредоточено на Донбассе. А также при благоприятных условиях они будут наращивать усилия на Южном направлении – это Александровское и все Запорожское направление", – пояснил он.

По словам Палисы, у россиян остается в планах создание "буферной зоны" в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Также оккупанты не отказались от создания условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе реализовать свои агрессивные амбиции по захвату Николаевской и Одесской областей.

"Буферная зона" в Винницкой области

"Мало того, у них в планах даже появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Он отметил, что планы такого рода зафиксированы впервые.

"Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что на данный момент я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений", - подытожил Палиса.

