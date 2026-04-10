РФ планирует создать буферную зону вдоль границы с Украиной и Беларусью, – Зеленский озвучил угрозы
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной - не только со своей стороны, но и с территории Беларуси, что потенциально угрожает северным областям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LB.ua.
По словам главы государства, такие намерения не являются новыми, однако они продолжают нести риски для Черниговской и Сумской областей. В то же время информацию о возможном создании буферной зоны в Винницкой области президент оценил сдержанно.
Зеленский отметил, что пока не видит угрозы со стороны непризнанного Приднестровья. Ключевая опасность, по его словам, возникает там, где фиксируется концентрация российских войск, а сейчас такое скопление наблюдается на южном направлении, в частности в Запорожской области.
Планы россиян
Отдельно президент подчеркнул, что главной целью российских войск остается Покровское направление. Он пояснил, что это стратегически важный район для обороны Украины, и враг уже длительное время пытается установить там контроль.
По результатам анализа новых военных карт противника, которые Зеленский просматривал вместе с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым, стало известно об очередных амбициозных планах РФ. В частности, оккупанты якобы намерены до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку и Покровск.
Президент подчеркнул, что такие планы являются нереалистичными, хотя российская сторона не впервые устанавливает подобные сроки. Он добавил, что эту оценку разделяет и британская разведка.
Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, украинские военные и представители власти также скептически оценивали возможность создания так называемой буферной зоны в Винницкой области, отмечая отсутствие у России достаточных ресурсов для реализации такого сценария.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
