РФ планирует создать буферную зону вдоль границы с Украиной и Беларусью, – Зеленский озвучил угрозы

Президент заявил о новых намерениях оккупантов и оценил риски для севера и востока Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной - не только со своей стороны, но и с территории Беларуси, что потенциально угрожает северным областям.

По словам главы государства, такие намерения не являются новыми, однако они продолжают нести риски для Черниговской и Сумской областей. В то же время информацию о возможном создании буферной зоны в Винницкой области президент оценил сдержанно.

Зеленский отметил, что пока не видит угрозы со стороны непризнанного Приднестровья. Ключевая опасность, по его словам, возникает там, где фиксируется концентрация российских войск, а сейчас такое скопление наблюдается на южном направлении, в частности в Запорожской области.

Отдельно президент подчеркнул, что главной целью российских войск остается Покровское направление. Он пояснил, что это стратегически важный район для обороны Украины, и враг уже длительное время пытается установить там контроль.

По результатам анализа новых военных карт противника, которые Зеленский просматривал вместе с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым, стало известно об очередных амбициозных планах РФ. В частности, оккупанты якобы намерены до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку и Покровск.

Президент подчеркнул, что такие планы являются нереалистичными, хотя российская сторона не впервые устанавливает подобные сроки. Он добавил, что эту оценку разделяет и британская разведка.

Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, украинские военные и представители власти также скептически оценивали возможность создания так называемой буферной зоны в Винницкой области, отмечая отсутствие у России достаточных ресурсов для реализации такого сценария.

а почьом сєгодня Скумбрія на рінке .. очень волнуюсь

хачу услішать мненіє Оманського Єкспьорда
10.04.2026 10:38 Ответить
А мені цікаво, де голобородько знову сховав свого Уморова.
Цей "українець" чомусь з'являється лише десь за кордоном.
10.04.2026 10:52 Ответить
"зе слуга" помічник рашистам в створенні буферної зони на території України.Щоденна окупація української території куйлом ,вказує саме на це
10.04.2026 10:40 Ответить
Оманська Гнида і є руснява буферна зона
10.04.2026 10:41 Ответить
Та пішов ти нах...й 🤡 чмо !!! Ми знали це ше з 19р .!!! Для чого тебе фсб зробили президентом ! Йди гадюка у відставку ,піявка українського. народу !!! ...
10.04.2026 10:43 Ответить
А ти, Гундосе, оточи їх асфальтним дорогами.
10.04.2026 10:45 Ответить
Але ж, панове, погодьтесь, що саме це московитське іпсо неабияк зайшло тиловим зажирівшим боягузам. Ніколи б не подумав.
10.04.2026 10:47 Ответить
Я про вінничину.
10.04.2026 10:48 Ответить
Кому загроза, а кому сигнал до ще більшого дерибану. Де ти такий проінформований був у 2019 році?
10.04.2026 10:50 Ответить
10.04.2026 10:51 Ответить
Вмієш ти здивувати - вчора Придністров"я пересував на Вінничину
10.04.2026 10:52 Ответить
Так нехай кацапня на своїй території і будує хоч десять тих зон.
10.04.2026 10:54 Ответить
 
 