Украина строит масштабную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум, - Сиротенко. ВИДЕО

ВСУ возводят сплошную линию обороны вдоль северной границы для защиты от возможного нового наступления РФ. Масштабные укрепления охватывают направление на Сумы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко.

По словам генерала Сиротенко, Сумы в сжатые сроки смогли создать полноценную эшелонированную систему обороны, которая предусматривает несколько последовательных рубежей защиты для сдерживания возможного наступления противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ планирует буферную зону вдоль границы с Украиной и Беларусью – Зеленский озвучил угрозы

"За короткий период удалось подготовить действительно эшелонированную и устойчивую оборону. И это отмечается, и это видно, и это даже из космоса видно. Можно посмотреть в реальном времени, как она строится", – отметил он.

Укрепляют границу от Киева до Сум

Параллельно в Украине продолжается строительство масштабной сплошной линии обороны от Киевского водохранилища до Сум. Речь идет не об отдельных укреплениях, а о комплексной оборонной системе, к созданию которой привлечены значительные ресурсы и силы.

Основная цель этой оборонной инфраструктуры - сделать невозможным внезапное наступление России с северного направления, не допустить создания так называемой "буферной зоны" и сохранить контроль украинских сил над приграничными территориями.

"Эта линия обороны строится, и много сил и средств уделяется именно для того, чтобы ее в кратчайшие сроки построить", - пояснил генерал Сиротенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ведет "перманентное наступление" по всей линии фронта, - Бутусов

Топ комментарии
За Авдіївкою, тощо, треба було будувати, а не 3,14здити народні гроши вбивая солдат, тварюки zелені.
28.04.2026 13:20 Ответить
Таку яку створили у Покровську з клумб?
28.04.2026 13:20 Ответить
По паперах будує? А в реалі?
показать весь комментарий
28.04.2026 13:11 Ответить
Где-то так: https://www.youtube.com/shorts/UAWiD-19r8U
28.04.2026 13:30 Ответить
Масштабну лінію оборони з тротуарної плитки?
28.04.2026 13:14 Ответить
питання по цій "лінії Сиротенко":
1. навіщо будувати суцільну лінію ?
де ви візьмете людей її захищати?
2. замість міцних опорників-дотів з залізобетону знову ліплять довгі відкриті траншеї з палок.
Сиротенко що, не чув про дрони та каби?

.
28.04.2026 13:34 Ответить
Бригадний генерал вирішив тихенько залишитись бригадним генералом (принаймні, деякий час).
28.04.2026 14:12 Ответить
А сейчас когда практически невозможно использовать инженерную и тяжелую технику - только сплошная пассивная линия обороны может остановить пехотное просачивание. И для того чтобы ее прикрывать - в принципе на передке не нужны места для нахождения личного состава, может быть кое где замаскированные СПшки которые бы были спрятаны на местности и при этом давали возможность вести наблюдение. Хотя куда эффективнее будут установленные камеры и патрулирование дронами. А бетонные блиндажи должны находиться в тылу, для того чтобы там в безопасности находились экипажи развездывательных и ударных дронов. И из того что я вижу - никто не копает окопов сейчас, это глубокие противотанковые рвы, зубы дракона и колючая проволока. Без тяжелой инженерной техники это невозможно преодолеть ни на мотоцикле, ни на штурмовой буханке. Даже пешком это крайне сложно и долго, за это время такого находчивого штурмовика заметят и вышлют к нему дрон чтобы уточнить как у того дела...
28.04.2026 14:23 Ответить
Таку яку створили у Покровську з клумб?
28.04.2026 13:20 Ответить
За Авдіївкою, тощо, треба було будувати, а не 3,14здити народні гроши вбивая солдат, тварюки zелені.
28.04.2026 13:20 Ответить
нууу.....
нарешті.
я ж все гадаю, яку ще схему розпила 90 млрд вигдають?
ось вона.
і, це все засекречено, бо військова таємниця!
28.04.2026 13:21 Ответить
Так, накопали лабіринтів вдовж доріг, де легше будувати, а не там де треба. Без входів - виходів, без бійниць, з собою драбину треба носити, хто зайде - не вийде, глибина 2 м. Тупо закопали гроші. Так з космосу видно. Є кусок землі 2 га, так на ньому накопано до 2 км окопів, аби рахувалось.
28.04.2026 13:28 Ответить
"...хто зайде - не вийде..."
"Прічіна для оставлєнія пазіций может бить только адна - смерть!"
©Гєнєрал Сєрпілін
28.04.2026 13:41 Ответить
а її ще досі там нема? а що на півночі областей, які межують з Білоруссю? Буде як з півднем в 2022р ?
28.04.2026 13:29 Ответить
Буде як з лінією Мажино у Франції.
28.04.2026 13:37 Ответить
руководітєлі проєкту міндич 2.0, вже до зими, куплять не тільки всим своєїм жонам сапоги, а ще й купу нового барахла онукам!
28.04.2026 13:43 Ответить
Головне впевнено сцяти в очі.

https://kyiv24.news/news/prykordonni-ukriplennya-na-sumshhyni-slabki-a-misczyamy-vidsutni-deepstate Прикордонні укріплення на Сумщині слабкі, а місцями відсутні - DeepState - КИЇВ24
28.04.2026 13:53 Ответить
Всі це знають . Всі це бачать . І всі мовчать ! Отже - все всіх влаштовує
28.04.2026 14:17 Ответить
А кому про це розповісти? сирському? голобородьку? Так вони знають, вони керують процесом.
Хіба що в "Спортлото" писати...
28.04.2026 14:42 Ответить
Не всі це знають, навіть на Сумщині, а те що всіх все влаштовує взагалі Ваші фантазії.
28.04.2026 14:51 Ответить
Знають всі . Те , що вони "набудували" під Сумами і практично в самому місті - це шкідництво і саботаж .
А якщо місцеві знають , але не протестують - отже все всіх влаштовує !
28.04.2026 14:56 Ответить
Що Вам заважає протестувати?
28.04.2026 16:30 Ответить
Місце знаходження . Останні місяці наш бат. в маленькому селі під Куп'янськом ...
А вам ?
28.04.2026 17:53 Ответить
Красавчик гарно відмазався. З села під Куп'янськом, зручно демагогію розводити?
28.04.2026 21:47 Ответить
П.С - і кацапи таж все чудово бачуть , а отже - не треба дивуватися , коли знову все повториться !
"Зуби дракона" лежать не встановлені на околиці Юнаківки на Сумщині, це "подарунок" росіянам, - DeepState
28.04.2026 14:59 Ответить
Зуби дракона це не та фортифікаційна споруда яку можна замаскувати. Але якщо б це і було можливо, як по Вашому це вплинуло б на вірогідність "повтору"?
28.04.2026 16:29 Ответить
Зрозуміло, Південь буратінці наказали здати. Так розумію, залишимось без виходу до моря.
28.04.2026 14:04 Ответить
За словами генерала Сиротенка, Суми у стислі терміни змогли створити повноцінну ешелоновану систему оборони, Джерело: https://censor.net/ua/v4000352
- він знущається ?!
28.04.2026 14:15 Ответить
А піхота є для тих укріплень?
28.04.2026 14:18 Ответить
Там мабуть і мін перед укріпленнями немає.
28.04.2026 14:43 Ответить
Грядут новиє распіли
28.04.2026 14:27 Ответить
Зельоні не будують, а крадуть бабки з бюджету. А будують традиційно бутафорські декорації. Як завжди і робили.
28.04.2026 14:56 Ответить
Так там же Наев строил что-то пару лет. Новый застройщик появился с новыми видосиками?
28.04.2026 15:37 Ответить
 
 