Украина строит масштабную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум, - Сиротенко. ВИДЕО
ВСУ возводят сплошную линию обороны вдоль северной границы для защиты от возможного нового наступления РФ. Масштабные укрепления охватывают направление на Сумы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко.
По словам генерала Сиротенко, Сумы в сжатые сроки смогли создать полноценную эшелонированную систему обороны, которая предусматривает несколько последовательных рубежей защиты для сдерживания возможного наступления противника.
"За короткий период удалось подготовить действительно эшелонированную и устойчивую оборону. И это отмечается, и это видно, и это даже из космоса видно. Можно посмотреть в реальном времени, как она строится", – отметил он.
Укрепляют границу от Киева до Сум
Параллельно в Украине продолжается строительство масштабной сплошной линии обороны от Киевского водохранилища до Сум. Речь идет не об отдельных укреплениях, а о комплексной оборонной системе, к созданию которой привлечены значительные ресурсы и силы.
Основная цель этой оборонной инфраструктуры - сделать невозможным внезапное наступление России с северного направления, не допустить создания так называемой "буферной зоны" и сохранить контроль украинских сил над приграничными территориями.
"Эта линия обороны строится, и много сил и средств уделяется именно для того, чтобы ее в кратчайшие сроки построить", - пояснил генерал Сиротенко.
1. навіщо будувати суцільну лінію ?
де ви візьмете людей її захищати?
2. замість міцних опорників-дотів з залізобетону знову ліплять довгі відкриті траншеї з палок.
Сиротенко що, не чув про дрони та каби?
я ж все гадаю, яку ще схему розпила 90 млрд вигдають?
ось вона.
і, це все засекречено, бо військова таємниця!
"Прічіна для оставлєнія пазіций может бить только адна - смерть!"
©Гєнєрал Сєрпілін
https://kyiv24.news/news/prykordonni-ukriplennya-na-sumshhyni-slabki-a-misczyamy-vidsutni-deepstate Прикордонні укріплення на Сумщині слабкі, а місцями відсутні - DeepState - КИЇВ24
"Зуби дракона" лежать не встановлені на околиці Юнаківки на Сумщині, це "подарунок" росіянам, - DeepState
- він знущається ?!