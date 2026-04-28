Украина строит масштабную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум, - Сиротенко. ВИДЕО

ВСУ возводят сплошную линию обороны вдоль северной границы для защиты от возможного нового наступления РФ. Масштабные укрепления охватывают направление на Сумы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко.

По словам генерала Сиротенко, Сумы в сжатые сроки смогли создать полноценную эшелонированную систему обороны, которая предусматривает несколько последовательных рубежей защиты для сдерживания возможного наступления противника.

"За короткий период удалось подготовить действительно эшелонированную и устойчивую оборону. И это отмечается, и это видно, и это даже из космоса видно. Можно посмотреть в реальном времени, как она строится", – отметил он.

Укрепляют границу от Киева до Сум

Параллельно в Украине продолжается строительство масштабной сплошной линии обороны от Киевского водохранилища до Сум. Речь идет не об отдельных укреплениях, а о комплексной оборонной системе, к созданию которой привлечены значительные ресурсы и силы.

Основная цель этой оборонной инфраструктуры - сделать невозможным внезапное наступление России с северного направления, не допустить создания так называемой "буферной зоны" и сохранить контроль украинских сил над приграничными территориями.

"Эта линия обороны строится, и много сил и средств уделяется именно для того, чтобы ее в кратчайшие сроки построить", - пояснил генерал Сиротенко.

