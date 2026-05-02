Украинские военные контролируют Мирополье на Сумщине: никакого продвижения врага нет, - ГВ "Курск"

Информация РФ о захвате села Мирополье в Сумской области не соответствует действительности.

Об этом сообщает группировка войск "Курск", передает Цензор.НЕТ.

Откровенная ложь

"В очередной раз опровергаем российские фантазии. На этот раз вражеское Минобороны заявило о захвате села Мирополье в Сумской области. Официально заявляем, что это откровенная ложь", — говорится в сообщении.

Также Группировка войск "Курск" сообщает, что их подразделения контролируют район, никакого продвижения врага нет, как и никаких штурмовых действий в том районе в течение последних нескольких дней.

Информационные конвульсии РФ

"Мы снова наблюдаем информационные конвульсии в преддверии очередной "священной даты". Приближается 9 мая – главный фетиш российской военной мифологии. Показательно, что их так называемая "СВО" уже длится дольше, чем та война, победу в которой россияне празднуют. Но ордена и медали нужны ежегодно, поэтому населенные пункты "захватываются" хотя бы в информационных сообщениях. Подозреваем, что такими темпами к 9 мая российское Минобороны отчитается о захвате всей Сумской области", — отметили в Группировке.

