Новости Бои у приграничья Сумщины
Украинско-российская граница фактически превратилась во фронт, - ГПСУ

Россияне пытаются расширить зону контроля в Сумской области — ГПСУ

Приграничные территории остаются зоной активных боевых действий, враг не прекращает штурмовые действия и обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Враг пытается своими штурмовыми группами атаковать позиции, которые удерживают наши воины. В целом, если говорить по всей границе в пределах Сумской области, в том числе и тех участков, где находятся подразделения Государственной пограничной службы", — сказал Демченко.

В частности, за прошедшие сутки штурмовые действия были отбиты в пределах Юнаковской громады в направлении населенного пункта Варачино.

"И если говорить об этом участке в целом, то враг не прекращает такие действия и осуществляет их очень часто. Наши воины отражают эти атаки, и враг несет большие потери", — рассказал спикер.

Россияне пытаются расширить зону контроля в Сумской области

Российские войска наиболее активно пытаются расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской громад, а также в Шосткинском районе. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины.

По словам представителя ГПСУ, заявления российской стороны о якобы создании так называемой "буферной зоны" не соответствуют действительности. Продвижение врага сдерживают украинские защитники, которые удерживают позиции и дают отпор атакам.

Демченко подчеркнул, что государственная граница с Россией фактически превратилась в линию фронта. В приграничных районах продолжаются активные боевые действия и интенсивные обстрелы с применением авиации, артиллерии и беспилотников.

Ситуация остается напряженной, однако Силы обороны Украины контролируют обстановку и продолжают сдерживать врага.

"Продвинуться от границы или даже в тех зонах боевых действий, в частности в пределах Юнаковской и Хотинской громад, чтобы расширить зону своего контроля, продвинуться вглубь территории Украины противнику не удается", — добавил представитель ГПСУ.

Ось такі новини відверті з 2014 року, від кєрофників з ДПСУ….
незламно і потужно… Скільки отой знятий кєровнік з ДПСУ, буде ще ошиваться без конфіскацією майна ??
24.04.2026 11:28 Ответить
А в чому новина?
йухло сказав робити буферну зону - кацапи виконують.
Так що, ДіпСтейт не брехав?
24.04.2026 11:29 Ответить
Йде створення буферної зони, як і попереджали.
24.04.2026 11:41 Ответить
Цій новині 3+ роки.Ще на початку 23 велись БД на кордоні у Сумській області.Не такої інтенсивності як на сході,але відбувались.
24.04.2026 11:42 Ответить
Нарешті в ДПСУ очі відкрилися.
24.04.2026 11:43 Ответить
Стратегія розпорошення сил противника. Коли у нас резервів нема, дякуючи Зєрмаковській схемі вбиття мотивації добровольцям.
24.04.2026 12:18 Ответить
 
 