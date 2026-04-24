Украинско-российская граница фактически превратилась во фронт, - ГПСУ

Приграничные территории остаются зоной активных боевых действий, враг не прекращает штурмовые действия и обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Враг пытается своими штурмовыми группами атаковать позиции, которые удерживают наши воины. В целом, если говорить по всей границе в пределах Сумской области, в том числе и тех участков, где находятся подразделения Государственной пограничной службы", — сказал Демченко.

В частности, за прошедшие сутки штурмовые действия были отбиты в пределах Юнаковской громады в направлении населенного пункта Варачино.

"И если говорить об этом участке в целом, то враг не прекращает такие действия и осуществляет их очень часто. Наши воины отражают эти атаки, и враг несет большие потери", — рассказал спикер.

Россияне пытаются расширить зону контроля в Сумской области

Российские войска наиболее активно пытаются расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской громад, а также в Шосткинском районе. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": DeepState фиксирует расширение красных зон на границе с РФ: Враг формирует буферную зону на нашей территории

По словам представителя ГПСУ, заявления российской стороны о якобы создании так называемой "буферной зоны" не соответствуют действительности. Продвижение врага сдерживают украинские защитники, которые удерживают позиции и дают отпор атакам.

Демченко подчеркнул, что государственная граница с Россией фактически превратилась в линию фронта. В приграничных районах продолжаются активные боевые действия и интенсивные обстрелы с применением авиации, артиллерии и беспилотников.

Ситуация остается напряженной, однако Силы обороны Украины контролируют обстановку и продолжают сдерживать врага.

"Продвинуться от границы или даже в тех зонах боевых действий, в частности в пределах Юнаковской и Хотинской громад, чтобы расширить зону своего контроля, продвинуться вглубь территории Украины противнику не удается", — добавил представитель ГПСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются прорваться в Поповке на Сумщине, - Трегубов