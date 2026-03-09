РУС
Новости Бои у приграничья Сумщины
2 512 17

DeepState фиксирует расширение красных зон на границе с РФ: Враг формирует буферную зону на нашей территории

Задержаны четыре нарушителя границы

Сейчас на карте появляются новые красные зоны, включая населенные пункты, которые переходят под оккупацию противника на государственной границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков мониторингового проекта DeepState.

Грабовское, Поповка, Высокое и Комаровка в красной зоне

"Мы уже давно следим за этими событиями и неоднократно подчеркивали, что на это необходимо обратить внимание, ведь противник пользуется возможностью расширять зону контроля, дестабилизировать ситуацию вокруг ДКУ, оттягивать наши ресурсы и внимание.

Участок в районе села Грабовское, которое перешло под контроль врага в декабре, превратился в площадь 45 км2 оккупированной зоны. Противник вторгся еще в два населенных пункта рядом - Поповка и Высокое. Данный участок удерживают подразделения ТрО", - говорится в сообщении.

Упоминается также населенный пункт Сопычь, который был недавно в активном обсуждении, после входа кацапской пехоты в село и похищения оттуда местных жителей.

"Противник вошел в хорошей экипировке, жестко, прикрываясь местными жителями в процессе своего рейда. Данный участок удерживают подразделения ТрО. Южнее, в красную зону перешел населенный пункт Комаровка, в котором сначала фиксировались кацапы, а затем там засели. Данный участок удерживают подразделения ТрО", - добавили в DeepState

Серые зоны вдоль границы

Одновременно с этим, вдоль границы имеется большое количество серых зон, в которых фиксируется противник, прощупывает обстановку и при возможности обязательно ею воспользуется. В частности, противник таким образом формирует себе буферную зону на нашей территории, чтобы обезопасить свою границу, иметь участки наблюдения, чтобы обеспечить наличие информации перед любыми нашими маневрами, ведь есть участки, где противник просто выставляет наблюдательный пункт из нескольких или даже одного бойца. Это указывает на определенную работу над ошибками со стороны кацапов, в частности, после Курщины и других наших акций проникновения на территорию врага.

Призыв к командованию

"Учитывая эти проблемы, командованию давно необходимо обратить внимание на участки вдоль границы, а именно на организацию обороны со стороны подразделений, которые там стоят, наличие необходимых ресурсов, которые могли бы сдерживать от провокаций противника. У нас было много кейсов, когда враг встречал отпор при попытках пересечь границу группами ДРГ, это активно освещалось в публичном пространстве, а сейчас это почему-то стало проблемой. И здесь речь не о необходимости сидеть бойцам непосредственно на границе, которая является опасным участком, а о ресурсе, в частности, в виде дронов, который бы делал невозможным любое движение пехоты противника на границе, а тем более закрепляться в приграничных населенных пунктах.

Отдельный призыв к местному населению, чтобы не стать главным героем московского новостного телеканала или не увидеть Бога раньше определенного времени, эвакуируйтесь, ведь противник не принимает во внимание человеческие жизни, а убивает, грабит и уничтожает. Граница – это участок повышенной опасности", – резюмируют аналитики.

Сумская область (2115) Сумский район (530) Шосткинский район (129) Сопычь (2) Грабовское (29)
Топ комментарии
+5
Почалося все з Грабовського - а потім село за селом - лізуть
показать весь комментарий
09.03.2026 16:47 Ответить
+4
+3
А як? Ну сидить там 10 ТРОшників з калашами. Що вони зроблять, якщо у село заходить, скажимо, рота кацапні з дронами і БТРом? Теоретично - мали б оперативно повідомляти командуванню, але ж у командування ТРО там немає ані дронів, ані техніки....чисто для галочки там ті трошникі сидять.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто ці ТРО нічого не можуть зробити? А чого?
показать весь комментарий
09.03.2026 16:42 Ответить
А як? Ну сидить там 10 ТРОшників з калашами. Що вони зроблять, якщо у село заходить, скажимо, рота кацапні з дронами і БТРом? Теоретично - мали б оперативно повідомляти командуванню, але ж у командування ТРО там немає ані дронів, ані техніки....чисто для галочки там ті трошникі сидять.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:56 Ответить
Дану ділянку утримують підрозділи ТрО", Джерело: https://censor.net/ua/n3604334
- бо те ТРО не місцеве . А натомість сумське ТРО , зараз , під Покровськом сидить ...
показать весь комментарий
09.03.2026 17:02 Ответить
Недавно солдат з ТРО сказав шо їм видали кулемети на дерев"яних коліщатах - в мене мова закінчилась
показать весь комментарий
09.03.2026 17:05 Ответить
Москворотим слова не давали.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:58 Ответить
Почалося все 20.02.2014
показать весь комментарий
09.03.2026 17:03 Ответить
Тузла - був перший дзвіночок - профукали
показать весь комментарий
09.03.2026 17:08 Ответить
Як раз на Тузлі все вийшло нормально - кацапии відкотились .
показать весь комментарий
09.03.2026 17:11 Ответить
То був знак шо вони будуть лізти по "своє" і нам потрібно було готовитись а не розпродувати зброю
показать весь комментарий
09.03.2026 17:15 Ответить
100%
Більше того - ще наприкінці 2013 депутати ВР знали , що каци , в Криму , щось замислили .
показать весь комментарий
09.03.2026 17:17 Ответить
Шо там тот DeepState понимает в стратегии и тактике. МВОКУ и "юрист" в этом вопросе вне конкуренции.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:58 Ответить
Після такого очільника ДПСУ як Дейнека вже нічого не дивно, бо своє "спецзавдання" по розвалу цієї служби він виконав на угоду кураторам з філії фсб...
показать весь комментарий
09.03.2026 17:02 Ответить
"...на підставі закону України "Про військовий обов'язок" генерал-лейтенант Сергій Дейнеко призваний для проходження служби по мобілізації. Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ, він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону" - вже майже герой, а ви тут на нього наговорюєте
показать весь комментарий
09.03.2026 17:33 Ответить
сказало *****: буфєрной зонє - бить, от вони й роблять. Піхоти вистачає.
показать весь комментарий
09.03.2026 17:06 Ответить
це та частина півночі, яку на початку війни зеленим не вдалось так легко здати як території півдня. тепер тихим сапом виконують передвоєнні домовленості.
показать весь комментарий
09.03.2026 17:32 Ответить
 
 