DeepState фиксирует расширение красных зон на границе с РФ: Враг формирует буферную зону на нашей территории

Сейчас на карте появляются новые красные зоны, включая населенные пункты, которые переходят под оккупацию противника на государственной границе.

Грабовское, Поповка, Высокое и Комаровка в красной зоне

"Мы уже давно следим за этими событиями и неоднократно подчеркивали, что на это необходимо обратить внимание, ведь противник пользуется возможностью расширять зону контроля, дестабилизировать ситуацию вокруг ДКУ, оттягивать наши ресурсы и внимание.

Участок в районе села Грабовское, которое перешло под контроль врага в декабре, превратился в площадь 45 км2 оккупированной зоны. Противник вторгся еще в два населенных пункта рядом - Поповка и Высокое. Данный участок удерживают подразделения ТрО", - говорится в сообщении.

Упоминается также населенный пункт Сопычь, который был недавно в активном обсуждении, после входа кацапской пехоты в село и похищения оттуда местных жителей.

"Противник вошел в хорошей экипировке, жестко, прикрываясь местными жителями в процессе своего рейда. Данный участок удерживают подразделения ТрО. Южнее, в красную зону перешел населенный пункт Комаровка, в котором сначала фиксировались кацапы, а затем там засели. Данный участок удерживают подразделения ТрО", - добавили в DeepState.

Серые зоны вдоль границы

Одновременно с этим, вдоль границы имеется большое количество серых зон, в которых фиксируется противник, прощупывает обстановку и при возможности обязательно ею воспользуется. В частности, противник таким образом формирует себе буферную зону на нашей территории, чтобы обезопасить свою границу, иметь участки наблюдения, чтобы обеспечить наличие информации перед любыми нашими маневрами, ведь есть участки, где противник просто выставляет наблюдательный пункт из нескольких или даже одного бойца. Это указывает на определенную работу над ошибками со стороны кацапов, в частности, после Курщины и других наших акций проникновения на территорию врага.

Призыв к командованию

"Учитывая эти проблемы, командованию давно необходимо обратить внимание на участки вдоль границы, а именно на организацию обороны со стороны подразделений, которые там стоят, наличие необходимых ресурсов, которые могли бы сдерживать от провокаций противника. У нас было много кейсов, когда враг встречал отпор при попытках пересечь границу группами ДРГ, это активно освещалось в публичном пространстве, а сейчас это почему-то стало проблемой. И здесь речь не о необходимости сидеть бойцам непосредственно на границе, которая является опасным участком, а о ресурсе, в частности, в виде дронов, который бы делал невозможным любое движение пехоты противника на границе, а тем более закрепляться в приграничных населенных пунктах.

Отдельный призыв к местному населению, чтобы не стать главным героем московского новостного телеканала или не увидеть Бога раньше определенного времени, эвакуируйтесь, ведь противник не принимает во внимание человеческие жизни, а убивает, грабит и уничтожает. Граница – это участок повышенной опасности", – резюмируют аналитики.