DeepState фіксує розширення червоних зон на кордоні з РФ: Ворог формує буферну зону на нашій території

Наразі на мапі з'являються нові червоні зони, включаючи населені пункти, які переходять під окупацію противника на державному кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків моніторингового проєкту DeepState.

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Грабовське, Попівка, Високе та Комарівка у червоній зоні

"Ми вже давно слідкуємо за цими подіями і неодноразово підкреслювали, що на це необхідно звернути увагу, адже противник користується можливістю розширювати зону контролю, дестабілізувати ситуацію навколо ДКУ, відтягувати наші ресурси та увагу.

Ділянка в районі села Грабовське, яке перейшло під контроль ворога в грудні, перетворилася на площу 45 км2 окупованої зони. Противник заліз ще в два населених пункти поряд - Попівка та Високе. Дану ділянку утримують підрозділи ТрО", - йдеться у повідомленні.

Згадується також населений пункт Сопич, який був нещодавно в активному обговоренні, після заходу кацапської піхоти в село і викрадення звідти місцевих жителів.

"Противник зайшов в хорошому екіпіруванні, жорстко, прикриваючись місцевими жителями в процесі свого рейду. Дану ділянку утримують підрозділи ТрО. Південніше, в червону зону перейшов населений пункт Комарівка, в якому спочатку фіксувалися кацапи, а потім там засіли. Дану ділянку утримують підрозділи ТрО", - додали в DeepState.

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Сірі зони вздовж кордону

Одночасно з цим, вздовж кордону наявна велика кількість сірих зон, в яких фіксується противник, прощупує обстановку та за можливості обов'язково нею скористається. Зокрема, противник таким чином формує собі буферну зону на нашій території, щоб убезпечити свій кордон, мати ділянки спостереження аби забезпечити наявність інформації перед будь-якими нашими маневрами, адже є ділянки, де противник просто виставляє спостережний пункт з декількох або навіть одного бійця. Це вказує на певну роботу над помилками з боку кацапів, зокрема, після Курщини та інших наших акцій проникнення на територію ворога.

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Заклик до командування

"Враховуючи ці проблеми, командуванню давно необхідно звернути увагу на ділянки вздовж кордону, а саме на організацію оборони з боку підрозділів, які там стоять, наявність необхідних ресурсів, які могли б стримувати від провокацій противника. У нас було багато кейсів, коли ворог зустрічав відпір при спробах перетнути кордон групами ДРГ, це активно висвітлювали в публічному просторі, а зараз це чомусь стало проблемою. І тут не про необхідність сидіти бійцям безпосередньо на кордоні, який є небезпечною ділянкою, а про ресурс, зокрема, у вигляді дронів, який би унеможливлював будь-який рух піхоти противника на кордоні, а тим паче закріплятися в прикордонних населених пунктах.

Окремий заклик до місцевого населення щоб не стати головним героєм московського новинного телеканалу або не побачити Бога раніше визначеного часу евакуйовуйтеся, адже противник не бере до уваги людські життя, а вбиває, грабує і знищує. Кордон це ділянка підвищеної небезпеки", - резюмують аналітики.