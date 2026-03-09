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Новини Бої біля прикордоння Сумщини
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DeepState фіксує розширення червоних зон на кордоні з РФ: Ворог формує буферну зону на нашій території

Затримано чотирьох порушників кордону

Наразі на мапі з'являються нові червоні зони, включаючи населені пункти, які переходять під окупацію противника на державному кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків моніторингового проєкту DeepState.

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Грабовське, Попівка, Високе та Комарівка у червоній зоні

"Ми вже давно слідкуємо за цими подіями і неодноразово підкреслювали, що на це необхідно звернути увагу, адже противник користується можливістю розширювати зону контролю, дестабілізувати ситуацію навколо ДКУ, відтягувати наші ресурси та увагу.

Ділянка в районі села Грабовське, яке перейшло під контроль ворога в грудні, перетворилася на площу 45 км2 окупованої зони. Противник заліз ще в два населених пункти поряд - Попівка та Високе. Дану ділянку утримують підрозділи ТрО", - йдеться у повідомленні.

Згадується також населений пункт Сопич, який був нещодавно в активному обговоренні, після заходу кацапської піхоти в село і викрадення звідти місцевих жителів.

"Противник зайшов в хорошому екіпіруванні, жорстко, прикриваючись місцевими жителями в процесі свого рейду. Дану ділянку утримують підрозділи ТрО. Південніше, в червону зону перейшов населений пункт Комарівка, в якому спочатку фіксувалися кацапи, а потім там засіли. Дану ділянку утримують підрозділи ТрО",  - додали в DeepState

Також читайте: Росіяни окупували Сопич на Сумщині та просунулись поблизу трьох населених пунктів, - DeepState. МАПА

Сірі зони вздовж кордону

Одночасно з цим, вздовж кордону наявна велика кількість сірих зон, в яких фіксується противник, прощупує обстановку та за можливості обов'язково нею скористається. Зокрема, противник таким чином формує собі буферну зону на нашій території, щоб убезпечити свій кордон, мати ділянки спостереження аби забезпечити наявність інформації перед будь-якими нашими маневрами, адже є ділянки, де противник просто виставляє спостережний пункт з декількох або навіть одного бійця. Це вказує на певну роботу над помилками з боку кацапів, зокрема, після Курщини та інших наших акцій проникнення на територію ворога.

Також читайте: Росіяни викрали 19 українців із села Сопич на Сумщині: Лубінець звернувся до Москалькової

Заклик до командування

"Враховуючи ці проблеми, командуванню давно необхідно звернути увагу на ділянки вздовж кордону, а саме на організацію оборони з боку підрозділів, які там стоять, наявність необхідних ресурсів, які могли б стримувати від провокацій противника. У нас було багато кейсів, коли ворог зустрічав відпір при спробах перетнути кордон групами ДРГ, це активно висвітлювали в публічному просторі, а зараз це чомусь стало проблемою. І тут не про необхідність сидіти бійцям безпосередньо на кордоні, який є небезпечною ділянкою, а про ресурс, зокрема, у вигляді дронів, який би унеможливлював будь-який рух піхоти противника на кордоні, а тим паче закріплятися в прикордонних населених пунктах.

Окремий заклик до місцевого населення  щоб не стати головним героєм московського новинного телеканалу або не побачити Бога раніше визначеного часу  евакуйовуйтеся, адже противник не бере до уваги людські життя, а вбиває, грабує і знищує. Кордон  це ділянка підвищеної небезпеки", - резюмують аналітики.

Автор: 

Сумська область (4785) Сумський район (627) Шосткинський район (169) Сопич (3) Грабовське (35)
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Топ коментарі
+10
Вы не поняли. Янелох с Сырком освободили больше, чем орки захватили. Скоро кава в Ялте, а потом пора и на Владивосток...
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09.03.2026 16:44 Відповісти
+9
Почалося все з Грабовського - а потім село за селом - лізуть
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09.03.2026 16:47 Відповісти
+7
А як? Ну сидить там 10 ТРОшників з калашами. Що вони зроблять, якщо у село заходить, скажимо, рота кацапні з дронами і БТРом? Теоретично - мали б оперативно повідомляти командуванню, але ж у командування ТРО там немає ані дронів, ані техніки....чисто для галочки там ті трошникі сидять.
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09.03.2026 16:56 Відповісти
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тобто ці ТРО нічого не можуть зробити? А чого?
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09.03.2026 16:42 Відповісти
А як? Ну сидить там 10 ТРОшників з калашами. Що вони зроблять, якщо у село заходить, скажимо, рота кацапні з дронами і БТРом? Теоретично - мали б оперативно повідомляти командуванню, але ж у командування ТРО там немає ані дронів, ані техніки....чисто для галочки там ті трошникі сидять.
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09.03.2026 16:56 Відповісти
Дану ділянку утримують підрозділи ТрО", Джерело: https://censor.net/ua/n3604334
- бо те ТРО не місцеве . А натомість сумське ТРО , зараз , під Покровськом сидить ...
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09.03.2026 17:02 Відповісти
Недавно солдат з ТРО сказав шо їм видали кулемети на дерев"яних коліщатах - в мене мова закінчилась
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09.03.2026 17:05 Відповісти
мабуть максимки для МВГ..там дійсно колесики дерев'яні
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09.03.2026 21:36 Відповісти
Вы не поняли. Янелох с Сырком освободили больше, чем орки захватили. Скоро кава в Ялте, а потом пора и на Владивосток...
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09.03.2026 16:44 Відповісти
Москворотим слова не давали.
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09.03.2026 16:58 Відповісти
Это ты скажи своим Янелоху и Сырку.
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09.03.2026 18:32 Відповісти
А твоїм ні? То ти не просто москвороте, ти ще й кацапура!
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09.03.2026 19:01 Відповісти
Павлов, это ты этническая свинособака. А у меня кацапской крови нет даже 1%.
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09.03.2026 19:02 Відповісти
Мовою чому не спілкуєшся?
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09.03.2026 19:08 Відповісти
Потому что это не твоё свинособачье дело. Комментируй новость по существу, кацап.
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09.03.2026 20:37 Відповісти
Не вказуй багато що, кому, з приводу чого і в якому об'ємі тут коментувати
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09.03.2026 22:54 Відповісти
Свинособака, ты хоть ещё помнишь, про что новость была?
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09.03.2026 23:01 Відповісти
Від свинособаки чую. От не треба було кацапською про каву писати!
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09.03.2026 23:07 Відповісти
Я мог бы тебе ещё на 3-х языках написать, но ты же ни слова не поймёшь, ущербный.
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10.03.2026 05:41 Відповісти
Що написати на трьох язіках: добрий день чи спасибі? Давай блєсні ерудіцієй!
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10.03.2026 14:41 Відповісти
Напиши просто, що зрозумів, куди тебе послали і вже тричі туди сходив.
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10.03.2026 17:25 Відповісти
Таки заговорив мовою! Яке щастя!
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10.03.2026 18:52 Відповісти
Принаймні я не заховався під англомовним прізвищем. Ти ж не етнічний кацапура тоді, ти ментальний кацапура!
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09.03.2026 19:11 Відповісти
Если бы у тебя было хоть немного мозгов, ты бы этот ник расшифровал.
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09.03.2026 20:38 Відповісти
Ой-ой, какой заумний у нєво нік пасматритє! Москворотий зелений бот! Що тут думати?
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09.03.2026 22:52 Відповісти
Ну ты просто беспробудно тупой, и ещё этим гордишься.
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09.03.2026 23:00 Відповісти
Та вже якось не тупіший за тебе, а гордитися чим небудь - не в моїх звичках - по собі не суди!
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09.03.2026 23:10 Відповісти
Как бы тебя повежливее послать, чтобы ты не обиделся?
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10.03.2026 18:46 Відповісти
За анекдот ставлю залік! Молодець - постарався!
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10.03.2026 18:56 Відповісти
Почалося все з Грабовського - а потім село за селом - лізуть
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09.03.2026 16:47 Відповісти
Почалося все 20.02.2014
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09.03.2026 17:03 Відповісти
Тузла - був перший дзвіночок - профукали
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09.03.2026 17:08 Відповісти
Як раз на Тузлі все вийшло нормально - кацапии відкотились .
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09.03.2026 17:11 Відповісти
То був знак шо вони будуть лізти по "своє" і нам потрібно було готовитись а не розпродувати зброю
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09.03.2026 17:15 Відповісти
100%
Більше того - ще наприкінці 2013 депутати ВР знали , що каци , в Криму , щось замислили .
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09.03.2026 17:17 Відповісти
В 1990 був тихий заколот комутантів , тихою сапою Кримську область перетворили на якусь ******-аерка незрозумілу.. вона вже не підкорялася Законам УССР / України після серпня 1991 !!! І не платила податки!!
І мала всі дотації + туризм + газ, вода, світло по внутрішнім соціальним цінам ( тобто постійний Борг бюджету за ресурси ) ...
Отака вуйня малята...
Немає цензурних слів це все згадувати
..
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09.03.2026 21:10 Відповісти
Шо там тот DeepState понимает в стратегии и тактике. МВОКУ и "юрист" в этом вопросе вне конкуренции.
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09.03.2026 16:58 Відповісти
Після такого очільника ДПСУ як Дейнека вже нічого не дивно, бо своє "спецзавдання" по розвалу цієї служби він виконав на угоду кураторам з філії фсб...
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09.03.2026 17:02 Відповісти
"...на підставі закону України "Про військовий обов'язок" генерал-лейтенант Сергій Дейнеко призваний для проходження служби по мобілізації. Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ, він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону" - вже майже герой, а ви тут на нього наговорюєте
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09.03.2026 17:33 Відповісти
Нууу, це детективна історія. 😁 Колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнеку було звільнено з військової служби 2 лютого 2026 року за станом здоров'я (після отриманого тяжкого поранення). Однак, станом на початок березня 2026 року, Дейнеко знову мобілізований та призначений начальником прикордонного загону. Звільненого через ВЛК знову мобілізували! Здавалося б абсурд! Але - ні! Тепер спійманого на системному дахуванні контрабанди чувака розслідуватиме ручне ОПівське ДБР, а не НАБУ чи САП, оскільки наново мобілізований внвплід із цивільного знову став військовим, підслідним власне ДБР. Чувака заховали, прикривщи свої власні дупи!
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09.03.2026 18:20 Відповісти
Я чув що в Країні Мрій це цілий сектор великого бізнесу.
Відмазують від будь чого, лише тягни гаманець щоб відповідав рангу своєї посади
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09.03.2026 21:03 Відповісти
Але трапляються феєричні ідіоти, котрі навіть тут самі собі все зіпсують, як наприклад суддя Київського районного суду Одеси Людмила Салтан. Писали про неї на Цензорі.
ВАКС визнав її винною у справі про отримання неправомірної вигоди.
Суд встановив, що суддя просила та отримала хабар у розмірі 4 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі.
За рішенням суду Людмилу Салтан засудили до шести років позбавлення волі. Крім цього, суд ухвалив рішення про конфіскацію частини її майна.
А тепер головне - восени 2024 року Салтан мобілізували до морської піхоти. Згодом вона отримала штраф за появу на службі у стані алкогольного сп'яніння.
Суддя - морпєх 😂
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10.03.2026 09:07 Відповісти
сказало *****: буфєрной зонє - бить, от вони й роблять. Піхоти вистачає.
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09.03.2026 17:06 Відповісти
це та частина півночі, яку на початку війни зеленим не вдалось так легко здати як території півдня. тепер тихим сапом виконують передвоєнні домовленості.
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09.03.2026 17:32 Відповісти
Щас Марахвон розкаже про Потужний Контрнаступ.
Кава в Кринках а може і в Асканія-Нові
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09.03.2026 21:01 Відповісти
 
 