Українсько-російський кордон фактично перетворився на фронт, - ДПСУ

Росіяни намагаються розширити зону контролю на Сумщині — ДПСУ

Прикордонні території залишаються зоною активних бойових дій, ворог не припиняє штурмові дії та обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ворог намагається своїми штурмовими групами атакувати позиції, які утримують наші воїни. В цілому, якщо говорити по всьому кордону в межах Сумської області, в тому числі й тих смуг, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби", - сказав Демченко.

Зокрема, минулої доби штурмові дії були відбиті в межах Юнаківської громади у напрямку населеного пункту Варачине.

"І якщо говорити про цей відтинок загалом, то ворог не припиняє такі дії і здійснює їх дуже часто. Наші воїни відбивають ці атаки, і ворог має великі втрати", - розповів речник.

Росіяни намагаються розширити зону контролю на Сумщині

Російські війська найбільш активно намагаються розширити зону контролю в межах Краснопільської та Миропільської громад, а також у Шосткинському районі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України.

За словами представника ДПСУ, заяви російської сторони про нібито створення так званої "буферної зони" не відповідають дійсності. Просування ворога стримують українські захисники, які утримують позиції та дають відсіч атакам.

Демченко наголосив, що державний кордон з Росією фактично перетворився на лінію фронту. У прикордонних районах тривають активні бойові дії та інтенсивні обстріли із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників.

Ситуація залишається напруженою, однак Сили оборони України контролюють обстановку та продовжують стримувати ворога.

"Просунутися від кордону або навіть в тих зонах бойових дій, зокрема в межах Юнаківської та Хотінської громад, щоб розширити зону свого контролю, просунутися вглиб території України противнику не вдається", - додав речник ДПСУ.

Ось такі новини відверті з 2014 року, від кєрофників з ДПСУ….
незламно і потужно… Скільки отой знятий кєровнік з ДПСУ, буде ще ошиваться без конфіскацією майна ??
24.04.2026 11:28 Відповісти
А в чому новина?
йухло сказав робити буферну зону - кацапи виконують.
Так що, ДіпСтейт не брехав?
24.04.2026 11:29 Відповісти
Йде створення буферної зони, як і попереджали.
24.04.2026 11:41 Відповісти
Цій новині 3+ роки.Ще на початку 23 велись БД на кордоні у Сумській області.Не такої інтенсивності як на сході,але відбувались.
24.04.2026 11:42 Відповісти
Нарешті в ДПСУ очі відкрилися.
24.04.2026 11:43 Відповісти
Стратегія розпорошення сил противника. Коли у нас резервів нема, дякуючи Зєрмаковській схемі вбиття мотивації добровольцям.
24.04.2026 12:18 Відповісти
на кіл-зону, КАБи, фпв, молнії - і все кацапське. Ми тільки рахуємо прильоти. Києву не до Сумщини
24.04.2026 12:38 Відповісти
******! К ДПСУ прозріли! Вони думали, що Украхна споавді воює з днр-лнр на. Донбасі? 🤔 Таким темпом у ДПСУ дізнаються, що кордон з колгоспниками-бульбашами - теж фронт, тільки наразі статичний.
24.04.2026 12:56 Відповісти
 
 