Окупанти намагаються прорватися у Попівці на Сумщині, - Трегубов

Російські загарбники намагаються прорватися у населеному пункті Попівка Сумської області. Проте не мають успіху і не можуть там закріпитися.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Росіяни намагаються прорватися

"У Попівці росіяни намагалися і намагаються лізти, але без успіху, не закріплюються",- сказав речник.

Також він додав, що російські загарбники здебільшого застосовують по населеному пункту БпЛА.

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Цивільних евакуювали

Як розповів Трегубов, населений пункт спорожнів ще раніше, оскільки цивільних мешканців звідти евакуювали ще на початку року.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські війська мають просування в Сумській і Донецькій областях.

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