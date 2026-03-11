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Новини Бої біля прикордоння Сумщини
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Окупанти намагаються прорватися у Попівці на Сумщині, - Трегубов

Ворог намагається прорватися у Попівці в Сумській області

Російські загарбники намагаються прорватися у населеному пункті Попівка Сумської області. Проте не мають успіху і не можуть там закріпитися.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Росіяни намагаються прорватися

"У Попівці росіяни намагалися і намагаються лізти, але без успіху, не закріплюються",- сказав речник.

Також він додав, що російські загарбники здебільшого застосовують по населеному пункту БпЛА.

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Цивільних евакуювали

Як розповів Трегубов, населений пункт спорожнів ще раніше, оскільки цивільних мешканців звідти евакуювали ще на початку року.

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські війська мають просування в Сумській і Донецькій областях.

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Сумська область (4788) бойові дії (5979) Охтирський район (54) Попівка (2)
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Якщо подивитися на мапу військово-аналітичної агенції deepstate, то селище Попівка на Сумщині перебеває під контролем рашистів з 6 березня. А не вірити їх даним - в мене нема ніяких підстав, бо за весь час війни - їхня мапа практично ніколи "не брехала"!
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11.03.2026 16:29 Відповісти
Якщо так беззубо реагувати на проблеми захвата сіл прикордоння Сумщини рашистам це незабаром обернеться проривом в глиб області. І виправити це буде набагато складніше.
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11.03.2026 16:34 Відповісти
не на часі, треба до виборів готуватись
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11.03.2026 17:24 Відповісти
Взагалі то е ща одна Попівка Великописарівськой громади ,це як раз на самом кордоні з кацапами . За яку Попівку всеж таки іде мова ?
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11.03.2026 17:34 Відповісти
 
 