Новости Бои у приграничья Сумщины
Оккупанты пытаются прорваться в Поповке на Сумщине, - Трегубов

Враг пытается прорваться в Поповке в Сумской области

Российские захватчики пытаются прорваться в населенном пункте Поповка Сумской области. Однако не имеют успеха и не могут там закрепиться.

Об этом рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне пытаются прорваться

"В Поповке россияне пытались и пытаются проникнуть, но без успеха, не закрепляются", - сказал спикер.

Также он добавил, что российские захватчики в основном применяют по населенному пункту БПЛА.

Гражданских эвакуировали

Как рассказал Трегубов, населенный пункт опустел еще раньше, поскольку гражданских жителей оттуда эвакуировали еще в начале года.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские войска продвигаются в Сумской и Донецкой областях.

Сумская область (2121) боевые действия (3853) Ахтырский район (40) Поповка (1)
Якщо подивитися на мапу військово-аналітичної агенції deepstate, то селище Попівка на Сумщині перебеває під контролем рашистів з 6 березня. А не вірити їх даним - в мене нема ніяких підстав, бо за весь час війни - їхня мапа практично ніколи "не брехала"!
показать весь комментарий
11.03.2026 16:29 Ответить
Якщо так беззубо реагувати на проблеми захвата сіл прикордоння Сумщини рашистам це незабаром обернеться проривом в глиб області. І виправити це буде набагато складніше.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:34 Ответить
не на часі, треба до виборів готуватись
показать весь комментарий
11.03.2026 17:24 Ответить
Взагалі то е ща одна Попівка Великописарівськой громади ,це як раз на самом кордоні з кацапами . За яку Попівку всеж таки іде мова ?
показать весь комментарий
11.03.2026 17:34 Ответить
 
 