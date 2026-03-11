Оккупанты пытаются прорваться в Поповке на Сумщине, - Трегубов

Российские захватчики пытаются прорваться в населенном пункте Поповка Сумской области. Однако не имеют успеха и не могут там закрепиться.

Об этом рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне пытаются прорваться

"В Поповке россияне пытались и пытаются проникнуть, но без успеха, не закрепляются", - сказал спикер.

Также он добавил, что российские захватчики в основном применяют по населенному пункту БПЛА.

Гражданских эвакуировали

Как рассказал Трегубов, населенный пункт опустел еще раньше, поскольку гражданских жителей оттуда эвакуировали еще в начале года.

Что предшествовало

Напомним, что накануне мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские войска продвигаются в Сумской и Донецкой областях.

