Оккупанты пытаются расширить зону контроля в Сумской области, - Трегубов
Российские войска пытаются расширить зону контроля в районе Грабовского и Миропольского в Сумской области.
Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Сумы.
Что известно
По словам Трегубова, фиксируются активные попытки россиян продвигаться на запад, непосредственно через границу.
"Опираясь на захваченные населенные пункты, там два захваченных по большому счету, так чтобы надежно – это Грабовское и Миропольское. Сейчас они пытаются расширяться по границе, но пытаются и проникнуть дальше. Но там уже отступившие украинские войска опираются на подготовленные позиции. И уже там создать "сюрприз" значительно сложнее. Там можно разве что пытаться продавливать, а сейчас для того, чтобы эффективно продавливать, у россиян сил не хватает", – рассказал спикер.
Уничтожение техники россиян
Кроме того, российские оккупанты минимально применяют технику. В частности, в зоне ответственности группировки объединенных сил за апрель украинские бойцы уничтожили 19 российских танков и 16 бронемашин.
Что предшествовало
Напомним, накануне группировка войск "Курск" опровергла заявления РФ о захвате села Мирополье в Сумской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль