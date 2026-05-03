Оккупанты пытаются расширить зону контроля в Сумской области, - Трегубов

Российские войска пытаются расширить зону контроля в районе Грабовского и Миропольского в Сумской области.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Сумы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По словам Трегубова, фиксируются активные попытки россиян продвигаться на запад, непосредственно через границу.

"Опираясь на захваченные населенные пункты, там два захваченных по большому счету, так чтобы надежно – это Грабовское и Миропольское. Сейчас они пытаются расширяться по границе, но пытаются и проникнуть дальше. Но там уже отступившие украинские войска опираются на подготовленные позиции. И уже там создать "сюрприз" значительно сложнее. Там можно разве что пытаться продавливать, а сейчас для того, чтобы эффективно продавливать, у россиян сил не хватает", – рассказал спикер.

Читайте также: В Сумской области армия РФ не имеет значительных успехов, – ГПСУ

Уничтожение техники россиян

Кроме того, российские оккупанты минимально применяют технику. В частности, в зоне ответственности группировки объединенных сил за апрель украинские бойцы уничтожили 19 российских танков и 16 бронемашин.

Читайте: РФ не смогла создать буферную зону на границе, – ГПСУ

Что предшествовало

Напомним, накануне группировка войск "Курск" опровергла заявления РФ о захвате села Мирополье в Сумской области.