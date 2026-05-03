Дронщики 1020-го полка дистанционно управляемым перехватчиком STING сбили реактивный "шахед". ВИДЕО

Экипаж "Рубін" 1020-го ЗРАП сбил еще один российский "шахед" с помощью дрона-перехватчика STING от "Диких шершнів".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже второй реактивный БПЛА, сбитый подразделением за неделю.

В подписи к видео отмечается, что увеличенная боевая часть российского "шахеда" позволяет перевозить до 50 кг взрывчатки, а дальность полета составляет от 1000 до 2500 километров.

Также добавляется, что бойцы использовали дистанционное управление Hornet Vision CTRL.

Это технология, которая позволяет сбивать "шахеды" дронами-перехватчиками дистанционно: оператор может находиться за десятки или даже сотни километров от дрона в относительной безопасности.

Несколько подразделений уже успешно применяют эту систему для перехвата воздушных целей.

гарно !

1. можна скоротити кількість операторів дронів-перехоплювачів
2. є можливість використовувати операторів високої кваліфікації "тут і зараз"

03.05.2026 17:33 Ответить
Доставить дрон перехоплювач в москву і дистанційно перехопити ціль на мовзолеї від час виступу путіна
03.05.2026 19:35 Ответить
Реактивний не може пролетіти 2500км. Це і для поршневого багато, хіба що з малою БЧ. А реактивний більш витратний, на макс.швидкості він під 100л пального за годину жере. Бо опір повітря росте пропороційно квадрату швидкості. А летіти повільно для реактивного нерентабельно, тут у нього одні мінуси. Та й ніякого сенсу робити таку дальність для підрів немає. Це іран такі робив проти ізраїлю.
03.05.2026 20:08 Ответить
зазвичай всі ТРД які встановлювались\встановлюються на "шахєд-238" (а це PBS TJ150, Telefly JT80 або Toloue-10/13) витрачають до двадцяти літрів пального на годину польоту.
04.05.2026 02:07 Ответить
Дивимось market-brave1 (https://market-brave1.delta.mil.gov.ua/kopter/4633/) . БпЛА «Sting».

Крейсерська швидкість, км/год 160 Максимальна швидкість, км/год 300. Дивимось відео. Курс догонний, навіть обігнав. Шахед мав 200 км\ч? От кому вони брешуть? Реактивний на дровах? ну тоді так, збили. А так на замовлення фірми намалювали картинку ШІ для пилу в очі.
03.05.2026 21:35 Ответить
ну так, кацапи самі пишуть: "https://amalantra.ru/dron-geran-3-shahed-238/ Двигатель был доработан, что позволяет дрону уверенно преодолевать линию с мобильными огневыми группами пушечного и стрелкового ПВО на высоте порядка 3 км при скорости свыше 200 км/ч.... Планер модернизирован для выполнения пикирующих атак с высоты около 2 км на скорости до 400 км/ч, что обеспечивает преодоление современных систем объектовой ПВО."
04.05.2026 02:16 Ответить
 
 