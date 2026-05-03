Дронщики 1020-го полка дистанционно управляемым перехватчиком STING сбили реактивный "шахед". ВИДЕО

Индустрия дронов

Экипаж "Рубін" 1020-го ЗРАП сбил еще один российский "шахед" с помощью дрона-перехватчика STING от "Диких шершнів".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже второй реактивный БПЛА, сбитый подразделением за неделю.

В подписи к видео отмечается, что увеличенная боевая часть российского "шахеда" позволяет перевозить до 50 кг взрывчатки, а дальность полета составляет от 1000 до 2500 километров.

Также добавляется, что бойцы использовали дистанционное управление Hornet Vision CTRL.

Это технология, которая позволяет сбивать "шахеды" дронами-перехватчиками дистанционно: оператор может находиться за десятки или даже сотни километров от дрона в относительной безопасности.

Несколько подразделений уже успешно применяют эту систему для перехвата воздушных целей.

