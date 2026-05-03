Дронарі 1020-го полку віддаленим керуванням перехоплювача STING збили реактивний "Шахед". ВIДЕО

Екіпаж "Рубін" 1020-го ЗРАП збив ще один російський "Шахед" дроном-перехоплювачем STING від "Диких шершнів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це вже другий реактивний БпЛА, збитий підрозділом за тиждень.

У дописі до відео зазначається, що збільшена бойова частина російського "Шахеда" дозволяє переносити до 50 кг вибухівки, а дальність польоту становить від 1000 до 2500 кілометрів.

Також додається, що бійці використовували віддалене керування Hornet Vision CTRL.

Це технологія, яка дозволяє збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами дистанційно: оператор може перебувати за десятки або навіть сотні кілометрів від дрона у відносній безпеці.

Кілька підрозділів уже успішно застосовують цю систему для перехоплення повітряних цілей.

