Дронарі 1020-го полку віддаленим керуванням перехоплювача STING збили реактивний "Шахед". ВIДЕО

Екіпаж "Рубін" 1020-го ЗРАП збив ще один російський "Шахед" дроном-перехоплювачем STING від "Диких шершнів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це вже другий реактивний БпЛА, збитий підрозділом за тиждень.

У дописі до відео зазначається, що збільшена бойова частина російського "Шахеда" дозволяє переносити до 50 кг вибухівки, а дальність польоту становить від 1000 до 2500 кілометрів.

Також додається, що бійці використовували віддалене керування Hornet Vision CTRL.

Це технологія, яка дозволяє збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами дистанційно: оператор може перебувати за десятки або навіть сотні кілометрів від дрона у відносній безпеці.

Кілька підрозділів уже успішно застосовують цю систему для перехоплення повітряних цілей.

знищення ЗСУ дрони Дикі шершні Шахед перехоплювач
гарно !

1. можна скоротити кількість операторів дронів-перехоплювачів
2. є можливість використовувати операторів високої кваліфікації "тут і зараз"

03.05.2026 17:33 Відповісти
Доставить дрон перехоплювач в москву і дистанційно перехопити ціль на мовзолеї від час виступу путіна
03.05.2026 19:35 Відповісти
Реактивний не може пролетіти 2500км. Це і для поршневого багато, хіба що з малою БЧ. А реактивний більш витратний, на макс.швидкості він під 100л пального за годину жере. Бо опір повітря росте пропороційно квадрату швидкості. А летіти повільно для реактивного нерентабельно, тут у нього одні мінуси. Та й ніякого сенсу робити таку дальність для підрів немає. Це іран такі робив проти ізраїлю.
03.05.2026 20:08 Відповісти
зазвичай всі ТРД які встановлювались\встановлюються на "шахєд-238" (а це PBS TJ150, Telefly JT80 або Toloue-10/13) витрачають до двадцяти літрів пального на годину польоту.
04.05.2026 02:07 Відповісти
Дивимось market-brave1 (https://market-brave1.delta.mil.gov.ua/kopter/4633/) . БпЛА «Sting».

Крейсерська швидкість, км/год 160 Максимальна швидкість, км/год 300. Дивимось відео. Курс догонний, навіть обігнав. Шахед мав 200 км\ч? От кому вони брешуть? Реактивний на дровах? ну тоді так, збили. А так на замовлення фірми намалювали картинку ШІ для пилу в очі.
03.05.2026 21:35 Відповісти
ну так, кацапи самі пишуть: "https://amalantra.ru/dron-geran-3-shahed-238/ Двигатель был доработан, что позволяет дрону уверенно преодолевать линию с мобильными огневыми группами пушечного и стрелкового ПВО на высоте порядка 3 км при скорости свыше 200 км/ч.... Планер модернизирован для выполнения пикирующих атак с высоты около 2 км на скорости до 400 км/ч, что обеспечивает преодоление современных систем объектовой ПВО."
04.05.2026 02:16 Відповісти
 
 