Дронарі 1020-го полку віддаленим керуванням перехоплювача STING збили реактивний "Шахед". ВIДЕО
Індустрія дронів
Екіпаж "Рубін" 1020-го ЗРАП збив ще один російський "Шахед" дроном-перехоплювачем STING від "Диких шершнів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це вже другий реактивний БпЛА, збитий підрозділом за тиждень.
У дописі до відео зазначається, що збільшена бойова частина російського "Шахеда" дозволяє переносити до 50 кг вибухівки, а дальність польоту становить від 1000 до 2500 кілометрів.
Також додається, що бійці використовували віддалене керування Hornet Vision CTRL.
Це технологія, яка дозволяє збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами дистанційно: оператор може перебувати за десятки або навіть сотні кілометрів від дрона у відносній безпеці.
Кілька підрозділів уже успішно застосовують цю систему для перехоплення повітряних цілей.
1. можна скоротити кількість операторів дронів-перехоплювачів
2. є можливість використовувати операторів високої кваліфікації "тут і зараз"
Крейсерська швидкість, км/год 160 Максимальна швидкість, км/год 300. Дивимось відео. Курс догонний, навіть обігнав. Шахед мав 200 км\ч? От кому вони брешуть? Реактивний на дровах? ну тоді так, збили. А так на замовлення фірми намалювали картинку ШІ для пилу в очі.