Пілоти 42-ї бригади відбили ворожий штурм на мотоциклах та ліквідували 26 окупантів під Новопавлівкою. ВIДЕО
Окупанти на мотоциклах намагалися прорватися до позицій 42-ї окремої механізованої бригади під Новопавлівкою, проте атака завершилася невдачею.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів бригади ударними БпЛА відбили штурм та уразили техніку та 34 рашиста.
У результаті прицільних ударів ліквідовано 26 окупантів, ще 8 зазнали поранень.
Кадри знищення ворога опубліковані у соцмережах.
