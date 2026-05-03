УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8643 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Відбиття штурму
4 208 16

Пілоти 42-ї бригади відбили ворожий штурм на мотоциклах та ліквідували 26 окупантів під Новопавлівкою. ВIДЕО

Окупанти на мотоциклах намагалися прорватися до позицій 42-ї окремої механізованої бригади під Новопавлівкою, проте атака завершилася невдачею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів бригади ударними БпЛА відбили штурм та уразили техніку та 34 рашиста.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті прицільних ударів ліквідовано 26 окупантів, ще 8 зазнали поранень.

Кадри знищення ворога опубліковані у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі 1020-го полку віддаленим керуванням перехоплювача STING збили реактивний "Шахед". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон 18-го армійського корпусу уразив 8 окупантів одним ударом на Сумщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20882) штурм (355) знищення (10031) Донецька область (11087) дрони (8000) 42 окрема механізована бригада (28) Краматорський район (1186) Новопавлівка (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Гарно "цвіте терен" вздовж дороги...
показати весь коментар
03.05.2026 17:16 Відповісти
+10
"Расцвела сакура
В поле у реки....
Привидилось кацапу
Что он самурай... "

на сепуку в чергу, сучі діти !

показати весь коментар
03.05.2026 17:28 Відповісти
+4
роботу операторів по мотоциклістам можна було б набагато полегшити дротом-путанкою, розтягнутим дроном-бабою-ягою

.
показати весь коментар
03.05.2026 17:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно "цвіте терен" вздовж дороги...
показати весь коментар
03.05.2026 17:16 Відповісти
"Расцвела сакура
В поле у реки....
Привидилось кацапу
Что он самурай... "

на сепуку в чергу, сучі діти !

показати весь коментар
03.05.2026 17:28 Відповісти
А ******, орків на парадобєсіє чекає на балотнай площаді…
Тому і парадобесіє орків відтягується ******….
Заспокійливе відео і оті московські роти не гадять на зрив заходів мобілізації в Україні!! Як гімна у рота понабирали!!
показати весь коментар
03.05.2026 20:18 Відповісти
Я не розумію - КОГО вони виведуть на "побєдобєсіє"? Техніки наземної не буде. Авіашоу не буде. КАнтемирівська дивізія - в Україні воює, кадетів - не буде... Так що - тільки слухачі військових академій, і курсанти військових училищ? І що ж то буде за "парад"? Десяток піхотних "коробок"? Так такий "парад" і в метро провести можна... Глядачів - на перони, а "коробки" - у вагони...
показати весь коментар
03.05.2026 20:27 Відповісти
роботу операторів по мотоциклістам можна було б набагато полегшити дротом-путанкою, розтягнутим дроном-бабою-ягою

.
показати весь коментар
03.05.2026 17:35 Відповісти
Питання: - нащо їм ці рюкзаки коли вони йдуть/їдуть на штурм?
Афганці без всяких рюкзаків вигнали гомо-совєтікус і гомо-американікус.
показати весь коментар
03.05.2026 17:41 Відповісти
По-перше, несуть з собою запас продуктів, патронів, води, медикаментів. Для того, щоб забезпечить собі життєдіяльність та боєздатність, хоч на пару днів , після захоплення позиції. По-друге, вони могли йти на поповнення. Тому несли не тільки для себе, а й для тих, хто вже сидить на ЛБЗ.
показати весь коментар
03.05.2026 18:17 Відповісти
Дякую за змістовну відповідь
показати весь коментар
03.05.2026 18:19 Відповісти
Будь ласка... Ще в Афгані про це думали, в першу чергу...
показати весь коментар
03.05.2026 18:22 Відповісти
Ніхто їм не може гарантувати що вони цей рюкзак довезуть/донесуть. На мій погляд на штурм треба йти тільки зі зброєю, джгутом і рештою самого необхідного, як афганці. А коли захоплять щось і закріпяться то все інше можна доставити дроном. Є тепер дрони які дорослого мужика запросто підіймають. Без рюкзака легше від дрона відхилитись чи відбігти і живим залишитиь, а мертвому рюкзак ні до ого. Краще би в нього чорні пакети впихали.
показати весь коментар
03.05.2026 18:49 Відповісти
Завжди, у наступ, чи рейд, брали максимально, **********.... Бо не тільки не відомо, чи "донесуть", але й "чи довезуть"... А дохнуть без *********** - одна з найгірших смертей...
показати весь коментар
03.05.2026 18:59 Відповісти
негідник вбивал афганський мирняк
показати весь коментар
03.05.2026 19:59 Відповісти
Зараз навіть РЕБ є в форматі рюкзаків. ( Доповнення до попередній коментаторів)
показати весь коментар
03.05.2026 18:31 Відповісти
По 300 мало спромоглися(
показати весь коментар
03.05.2026 17:46 Відповісти
самі сконають із своїми жгутами Есмарха
показати весь коментар
03.05.2026 18:56 Відповісти
26 бакинских комиссаров ! (с)
показати весь коментар
03.05.2026 19:48 Відповісти
 
 