Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
Воины бригады "Хищник" сбили 15 дронов-камикадзе стрелковым огнем на Донетчине. ВИДЕО

Украинские защитники из бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции сбили стрелковым огнем российские дроны-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевых задач бойцы подразделения обнаружили и уничтожили в воздухе 15 БПЛА противника.

Кадры сняты бойцами на камеру GoPro на Константиновском направлении Донецкой области.

Оззі у поміч!
04.05.2026 17:14 Ответить
Це результат (я впевнений) величезного настрілу, коли стрілець починає відчувати зброю як частину власного тіла.
Респект!
04.05.2026 18:14 Ответить
А чим це вони їх ??
По-різному, є і високо.
04.05.2026 19:16 Ответить
 
 